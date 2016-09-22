| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉承父遺志 樂當車鑑會志工助人

2016-09-22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市車鑑會長期志工許乃義，十幾年來從不缺席，他當車鑑會志工也是繼承父親遺志，昨日現身說法，「幫助有需要的人就是一種快樂，也是一種成就感」。

許乃義的父親許嘉謨，待人處事和善，車禍鑑定行政程序相當熟稔，之前父子倆就一同當志工，兩年前，八十一歲的父親過世，許乃義仍繼承父志助人。

許乃義說，讓他印象最深刻的是，曾有名騎機車的婦人遭酒駕逆向的機車撞擊，對方卻因頭部重創送醫途中就傷重不治，這名婦人接到法院傳單到車鑑會鑑定肇事責任，可看出她明顯的極度不安。

幾經情緒安撫，她明白車鑑會是負責鑑定車禍事故、釐清肇事雙方責任的單位，只要據實以述，就能讓法官做出最正確判決。當婦人清楚該如何面對接下來的司法審理過程，露出舒緩表情時，他更深信這就是父親生前投身志工的原因。

南市車鑑會主委謝昇毅表示，由於車鑑會編制人員少，除留守辦公室者，在會議中必須有主持人、解說案情者、做會議紀錄者，會議室外人員要受理當事人報到、指引，有時還要維持停車秩序；對於案情輕微，亦會扮演和事老，替雙方調解，若當場和解，簽訂和解書，不僅讓雙方當事人免去冗長法律訴訟程序，也替司法機關免除後續的開庭審判程序，節省司法資源，車鑑會志工可說是功不可沒。

廣告
  • 南市車鑑會志工許乃義樂善助人。 （記者洪瑞琴攝）

    南市車鑑會志工許乃義樂善助人。 （記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
保留舊魚市場 市府提4方案

民眾有意見 將再開說明會台南舊魚市場保留議題，昨晚舉行第二場公民對話，市府提出四項保留方案，但發言公民都認為市府未就文化資產的高度，去做原地保留思考，相信市民願意等市府花時間留給這城市願景，秘書長李孟…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈南部〉承父遺志 樂當車鑑會志工助人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.