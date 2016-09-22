〈南部〉承父遺志 樂當車鑑會志工助人
2016-09-22
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市車鑑會長期志工許乃義，十幾年來從不缺席，他當車鑑會志工也是繼承父親遺志，昨日現身說法，「幫助有需要的人就是一種快樂，也是一種成就感」。
許乃義的父親許嘉謨，待人處事和善，車禍鑑定行政程序相當熟稔，之前父子倆就一同當志工，兩年前，八十一歲的父親過世，許乃義仍繼承父志助人。
許乃義說，讓他印象最深刻的是，曾有名騎機車的婦人遭酒駕逆向的機車撞擊，對方卻因頭部重創送醫途中就傷重不治，這名婦人接到法院傳單到車鑑會鑑定肇事責任，可看出她明顯的極度不安。
幾經情緒安撫，她明白車鑑會是負責鑑定車禍事故、釐清肇事雙方責任的單位，只要據實以述，就能讓法官做出最正確判決。當婦人清楚該如何面對接下來的司法審理過程，露出舒緩表情時，他更深信這就是父親生前投身志工的原因。
南市車鑑會主委謝昇毅表示，由於車鑑會編制人員少，除留守辦公室者，在會議中必須有主持人、解說案情者、做會議紀錄者，會議室外人員要受理當事人報到、指引，有時還要維持停車秩序；對於案情輕微，亦會扮演和事老，替雙方調解，若當場和解，簽訂和解書，不僅讓雙方當事人免去冗長法律訴訟程序，也替司法機關免除後續的開庭審判程序，節省司法資源，車鑑會志工可說是功不可沒。
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