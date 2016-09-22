〈南部〉弟生病變故 發憤摘藥師國考榜首
2016-09-22
〔記者林孟婷／仁德報導〕「弟弟的一場生病意外，讓家庭發生改變，也讓我決心要走入藥學領域」，嘉南藥理大學藥學系應屆畢業生游雅茹考取今年藥師國考全國榜首，游雅茹說，當初選擇就讀藥學系，是因弟弟生病後來變成中度智障，讓她深刻感觸用藥以及醫學專業的重要性。
游雅茹說，弟弟三歲那一年，因為中耳積水發生傷害，從健康的小孩變成中度智能障礙，母親也因此辭掉工作專心在家照顧弟弟。
「這件事情，對我們家人是很大的改變與衝擊」，也因為如此，游雅茹的大姊與二姊選擇從事醫護相關工作，而她則是走入藥學領域。
游雅茹表示，高中畢業考上國防大學，最後選擇就讀嘉藥藥學系，當時師長都不贊同，但除了因為弟弟生病意外的因素之外，游雅茹也想要學習專業知識，而藥學就是她的選擇。
「遇到不懂的地方，就立刻問老師解答」，游雅茹從大四下開始準備國家考試、每天花超過六小時在念書，她相當感謝老師的教導，遇到不懂的地方，即便是午休或是下課時候，只要她提出問題，老師都會詳細解答。
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