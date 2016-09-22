〈南部〉《台南》補選議長 代理議長邀集26日再開程委會

2016-09-22

藍營拒臨會 傾向定期會擇日補選

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕台南市議會原本定於九月廿七至廿九日召開臨時會補選議長，因國民黨團杯葛程序委員會，拒絕出席，導致程委會流會，臨時會也開不成。昨天出現轉圜餘地，國民黨團表達拒絕為補選議長特地召開臨時會，但不反對於定期會中擇一天進行議長補選。

綠營︰開臨會辦補選 天經地義

對此，民進黨團總召林宜瑾表示，議長出缺要補選，召開臨時會辦理補選不僅是法律問題，也是天經地義的事情，民進黨仍然主張應於臨時會來辦理議長補選，讓議會運作恢復常態，目前民進黨團已完成連署要求召開臨時會。

市議會代理議長郭信良表示，昨天已收到民進黨團的連署提案，並排定九月卅日至十月四日召開臨時會，十月五日召開定期大會，將邀集各黨團於九月廿六日再度召開程委會，希望大家都能出席，盡量協調，取得開會的共識。

國民黨團書記長蔡育輝表示，如果臨時會只是單純為了選議長，該黨團將不會出席程序委員會，這主要是訴求議會自主，拒絕市府介入；他並重申賴美惠過去在議長任內，議會監督功能不彰等種種情事，強調杯葛程委會就是要凸顯賴美惠不是稱職的議長。

蔡育輝說，定期會馬上就要召開，對於議長補選，如果在定期會大會中討論，擇一天辦理補選，國民黨團並不反對，該黨團拒絕只為補選議長而召開臨時會。

林宜瑾表示，民進黨團是透過民主方式產生議長人選，並無國民黨團所誣指賴清德市長介入議長人選的情事，國民黨團對賴美惠的質疑也非事實。

賴美惠則指出，過去她在議長任內，都是公開透明，並透過民主機制行使監督權，未干涉及干擾議員的監督權，更無所謂的「不中立」；國民黨反對她是因李全教前議長所衍生的問題，所有反對她的理由都已是「老梗」，一切只是為了找台階下，而違背民主的機制。

針對國民黨團刻意杯葛議長補選，民進黨南市黨部主委顏純左昨日嚴厲譴責國民黨團以無理手段阻撓議長補選，嚴重違反民主程序，不符人民期待。