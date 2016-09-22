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〈南部〉誆遷幽靈戶詐財 女判刑4個月

2016-09-22

〔記者黃良傑／高雄報導〕前年間參選彰化縣議員的楊經國，疑誤信張姓女網友能拉到旅高選民投票，需遷戶口和返鄉投票車馬費，以及代墊的紅白包、吃飯唱歌花費，共廿萬七千元，楊仍落選察覺受騙，高雄地院昨判張女四個月，可易科罰金、仍可上訴。

被告否認詐欺，反指該筆錢是她借給楊男，當時未立本票或借據，也沒計算利息，這些錢都是她存放在家裡的現金；但法官查出她當時經濟不佳，不僅有十一萬卡債，每月還背兩萬房貸，故不採信被告辯詞。

判決指出，楊男於一○三年參選彰化縣議員時，被告用交友軟體，以帳號「小辣椒。皮蛋妹MOMO」與其聯繫，問「需要轉幾個流動戶口回去，你要講嘿」，佯稱可將他人戶籍遷回彰化縣芬園鄉或花壇鄉，還稱「我要把她們分成七戶」遷入，要求付招待費、車馬費十八萬元，以及代墊的紅白包二萬七千元。

楊男急需尋求票數當選，不疑有他，匯款給張女指定的帳戶，最後仍告落選，他查證戶政機關，發現被告連一個也沒遷入，認為受騙上當，怒告張女涉嫌詐欺，高市警局林園分局受理偵辦並起訴。

被告否認詐欺取財，辯稱廿萬七千元是借貸關係，後來交友軟體曾遭人盜用，承審法官並不採信，依詐欺罪將她判刑四個月。

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