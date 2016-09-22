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〈南部〉賊被關廁踹門逃 隔月偷同巷被逮

2016-09-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕王姓竊嫌闖空門，因腹瀉就地如廁，經屋主發現後而被反鎖廁所內，情急之下用力踹開門逃逸，卻留下一坨糞便及拖鞋，隔了一個月他折返原地欲重施故技，被其他住戶發現匆忙駕車逃離，這次監視器拍下蹤影，吃上兩條官司。

左營警分局調查，卅五歲王嫌七月廿二日下午一時許，潛入左營區後昌路巷弄防火巷，用活動扳手卸下陳姓被害人住家鐵窗，入內翻箱倒櫃，竊得藏在衣櫃內一只市價二萬元的鑲玉Ｋ金戒指。

賊星該敗，王嫌突然拉肚子，乃在陳家如廁，不料陳想上廁所時卻發現門被上鎖，直覺遭入侵遂將廁所外木門閂上，王驚覺被反鎖，連馬桶的水都沒沖，只顧著踹門逃逸，拖鞋也來不及穿。

八月廿六日下午二時，後昌路同巷弄的呂姓婦人煮綠豆湯時，聽到防火巷內傳來「迸」的聲響，查探看到王嫌蹲在住家外放瓦斯筒的櫃子上，正對其他住宅內探頭探腦，大喝：「你是誰？在做什麼？」嚇得王嫌竄逃，呂婦追出看見他駕車逃離，指證的線索成了破案關鍵。

警方根據車號查出王嫌身分，原來他就住在後昌路，才會如此熟悉當地地形，日前將他約談到案。王嫌應訊時坦承潛入陳宅，為了不驚動住戶先將拖鞋脫下，但還沒偷竊就因腹瀉露餡，他說從事汽修，因發生車禍必須賠償對方，才會行竊。警方訊後依竊盜、毀損罪嫌函送法辦。

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  • 王嫌闖空門，破壞鐵窗潛入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

    王嫌闖空門，破壞鐵窗潛入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

  • 王嫌闖空門，破壞鐵窗潛入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

    王嫌闖空門，破壞鐵窗潛入民宅。（記者洪臣宏翻攝）

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