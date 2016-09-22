〈南部〉保留舊魚市場 市府提4方案

2016-09-22

民眾有意見 將再開說明會

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南舊魚市場保留議題，昨晚舉行第二場公民對話，市府提出四項保留方案，但發言公民都認為市府未就文化資產的高度，去做原地保留思考，相信市民願意等市府花時間留給這城市願景，秘書長李孟諺表示，大家有共識「保存」，至於保留方式如何有待再討論，二週後將再召開第三次說明會，說明會之前邀大家會勘討論。

都發局提出四項保留方案，一是原地原址保留，牽動現行都計區段徵收與二百多位地主權益最大；方案二向原址西側移動，建物將近四十五米凸出河道，經費最多；方案三，平行轉彎移至環河街與運河間廣場用地；方案四，移到運河星鑽公園用地，鄰近水域且連結造船廠文化脈絡。

李孟諺表示，原地原址保留衝擊最大，方案二與方案三須做商業容許變更，方案四則未影響都計變更，後三項都可以立即展開程序作業，其實國外也有相對位置做成功移動，有進一步討論空間，市府會設法找到共同意見交集。

與會發言的公民都認為，市府未就文化資產高度去做活化保留思考，未仔細評估移動搬遷方式，可能主體遭破壞，牽一髮動全身，甚至花費上億元，更造成後代對運河歷史錯亂。也有人認為，市府是為了解決配地問題，因為開發案既定了，只好把房子移來移去，製造更大問題。市府應該要重視大家想要原地保留的願景，一個城市文化是記憶累積下來。

地政局表示，如果不把答應的配地範圍留下來給地主選擇，可能有後續違法問題，也有地主確實想選這塊，或等明年公共設施做出來，才會做決定，目前只有二位表明不會選這塊。不過，與會公民指出只要啟動文資法定身分，就不會有違法問題。