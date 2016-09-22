〈南部〉安平觀夕平台抓寶熱 攤販入侵惹怨
〔記者洪瑞琴／台南報導〕原是「海天一線」的安平觀夕平台，因寶可夢熱潮帶來攤販聚集，甚至霸占到平台棧板上，觀賞美景全走樣，令遊客大呼太誇張！
民批美景變調 環局將稽查開罰
工務局表示，針對寶可夢熱潮帶來環境問題，已邀相關單位研議對策，除了設法在平台坡道寬度適度限制，防止攤車進入之外，也將派員柔性勸離，由於沙灘平台屬於林務局管理的林地保護區，不屬於市管轄「公園」，難以公園綠地管理自治條例取締違規攤販，因此將協請環保局就造成環境髒亂稽查開罰，若有必要則邀警政、衛生相關單位聯合稽查。
安平觀夕平台吸引抓寶民眾，周邊攤販聚集，不僅夜間成了「寶可夜市」，白天也是比以往更熱鬧，甚至傳出晚上還有人在沙灘點營火。
攤販原本集中在對面停車場空地，但最近「入侵」到平台上，而且愈聚愈多，遊客質疑「這是不是越界了，再不整頓或開罰，是不是有天就都擺到沙灘上？」
雖然有些民眾認為，「大家都是出來討生活的」、「好好規劃一下，要求攤販維護環境就行」，但多數人不以為然，大呼「還我單純乾淨的觀夕平台啦」、「好好的景變醜了」、「全變成排攤的位置，我們都沒有位置坐」！
除了安平觀夕平台之外，「抓寶」的熱門公園裡外機車違法停放或騎乘情形屢見不鮮，為此，工務局自九月起增聘保全人員，在重點時間駐守在台南公園、水萍塭公園、巴克禮公園及連雅堂紀念公園，對於機車違停或騎進公園，甚至擺攤及公園抽菸等情形加強勸導，若規勸不聽則通知警方到場處理。
工務局統計，至九月廿日，已針對違法機車騎士開出三百八十八張罰單，每張罰款一千二百元。
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