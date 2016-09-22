〈南部〉禁帶3C產品 親子夜宿好興奮
2016-09-22
〔記者劉婉君／台南報導〕夜宿圖書館，市立圖書館長洪玉貞說，空間、人力有限，是較難克服的問題，報名當天有民眾提早在開館前兩小時就到場排隊，還有民眾因為搶不到名額而抱怨；活動設計要緊扣核心價值，還要注意參與人員的安全。活動期間禁止親子帶3C產品，原本晚睡的家長陪著孩子一起提早入眠，館方還因擔心冷氣太冷，一整晚不敢睡，隨時注意調整溫度。
市圖首次夜宿活動，受限於空間，僅能開放廿組親子參加，上午八時才開放現場報名，清晨六時就有家長排隊，還有台中、高雄的民眾詢問，承辦人員許雅慧說，民眾對活動的回饋大多相當正面，只有搶不到名額的家長抱怨「名額太少了」，未來將連結其他區館，提供更多名額。
第一次和四、五十個人一起過夜，睡的地方又是平時晚上九時就關門的圖書館，不論大人、小孩都很興奮，空的書架成了行李架，活動期間沒有人使用3C產品，就寢時小朋友一開始還嘰嘰喳喳講個不停，不久就和爸媽一起入眠，打呼聲此起彼落，也成為特殊體驗。
由於圖書館內有許多角落，為了守護參與者的安全，館方則必須加派人力守夜，洪玉貞一整晚也不敢入睡，隨時注意室內冷氣溫度。
佳里子龍國小教導主任王自強也說，夜宿圖書室活動舉辦兩年來，目前沒有任何負評，畢竟不是每個人都有機會睡在有大量藏書的圖書室中，學生一致性的想法就是很新鮮、有趣，睡前的感恩充滿濃濃的愛校之情，課程的閱讀能充分表達自己的想法，很棒！
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
保留舊魚市場 市府提4方案
民眾有意見 將再開說明會台南舊魚市場保留議題，昨晚舉行第二場公民對話，市府提出四項保留方案，但發言公民都認為市府未就文化資產的高度，去做原地保留思考，相信市民願意等市府花時間留給這城市願景，秘書長李孟…
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 繽紛夏利豪 繁星花世界
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials forced to leave UN meet
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 政黨法草案 民、國兩黨輪流排審
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 曾銘宗向監院告發 政院︰難脫責
- 太景抗生素新藥 10月中國上市
- 布裘百億財產大戰開打 傳簽婚前協議 附偷吃條款
- 鏗鏘集更正啟事
- 自由廣場》假日加班規定 非放寬不可
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 瑪莉詠沾小布 驚爆有種
- 醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 喝醉把人打成半癱 男判5年半
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 海倫清桃傲秀比基尼 認王燦是理想男友
- 統一超、聯邦快遞合推FedEx便利寄
- 台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
- 林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季
- 敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 投打失衡 球評︰裁判也是關鍵
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 郭子乾柯P上身 大玩外星梗
- 美B-1B轟炸機 降落南韓待命
- 生醫公司牛樟椴木來源不明 查扣6公噸
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- 921週年 地質敏感環評案公布
- 挺8月肚吸毒 自欺不影響胎兒
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 謝佳見不顧舊疾 操肌準備脫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉禁帶3C產品 親子夜宿好興奮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分