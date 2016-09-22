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〈南部〉禁帶3C產品 親子夜宿好興奮

2016-09-22

〔記者劉婉君／台南報導〕夜宿圖書館，市立圖書館長洪玉貞說，空間、人力有限，是較難克服的問題，報名當天有民眾提早在開館前兩小時就到場排隊，還有民眾因為搶不到名額而抱怨；活動設計要緊扣核心價值，還要注意參與人員的安全。活動期間禁止親子帶3C產品，原本晚睡的家長陪著孩子一起提早入眠，館方還因擔心冷氣太冷，一整晚不敢睡，隨時注意調整溫度。

市圖首次夜宿活動，受限於空間，僅能開放廿組親子參加，上午八時才開放現場報名，清晨六時就有家長排隊，還有台中、高雄的民眾詢問，承辦人員許雅慧說，民眾對活動的回饋大多相當正面，只有搶不到名額的家長抱怨「名額太少了」，未來將連結其他區館，提供更多名額。

第一次和四、五十個人一起過夜，睡的地方又是平時晚上九時就關門的圖書館，不論大人、小孩都很興奮，空的書架成了行李架，活動期間沒有人使用3C產品，就寢時小朋友一開始還嘰嘰喳喳講個不停，不久就和爸媽一起入眠，打呼聲此起彼落，也成為特殊體驗。

由於圖書館內有許多角落，為了守護參與者的安全，館方則必須加派人力守夜，洪玉貞一整晚也不敢入睡，隨時注意室內冷氣溫度。

佳里子龍國小教導主任王自強也說，夜宿圖書室活動舉辦兩年來，目前沒有任何負評，畢竟不是每個人都有機會睡在有大量藏書的圖書室中，學生一致性的想法就是很新鮮、有趣，睡前的感恩充滿濃濃的愛校之情，課程的閱讀能充分表達自己的想法，很棒！

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