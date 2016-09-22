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〈南部〉高市開發區土地標售 6成脫標

2016-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市地政局昨舉辦第三季開發區土地標售，雖然房地產景氣走軟，仍吸引廿七標投標，脫標率達六成，標售金額近九億三千萬元，超乎預期。

地政局科長郭陽春指出，標售金額最高的是位於中都重劃區一標三筆土地，因正對榕樹公園第一排，景觀視野佳，加上未來有鐵路地下化優勢，吸引兩家建商競標，最後以總價四億八千六百餘萬元脫標，每坪脫標價約七十六．八萬元，溢價四千五百餘萬元，可見中都重劃區的發展潛力。

搶標最熱絡的是大坪頂五號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園綠美化，一筆特商用地吸引十二家建商搶進，最後以七千兩百餘萬元脫標，每坪脫標價十五．八萬元，溢價率高達廿三％。

另一熱門地點位於高雄大學區段徵收區，本次推出三筆，標脫兩筆，脫標價分別為每坪卅一萬元、十八．七萬元。

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  • 中都重劃區發展潛力家，建商積極獵地。（記者葛祐豪翻攝）

    中都重劃區發展潛力家，建商積極獵地。（記者葛祐豪翻攝）

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