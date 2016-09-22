| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」

2016-09-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕佛陀紀念館為高雄熱門景點，每年吸引上百萬人次造訪，但紀念館前的台廿九線上豎立廿八支電桿，纜線雜亂密布，工務局與台電多次會勘，終於完成纜線地下化。

工務局指出，為改善佛陀紀念館前的人車壅塞問題，市府今年初斥資上億元打造一座景觀橋，今年六月完工啟用，可供自行車及行人使用，大幅提升人車安全。

不過，景觀橋周邊豎立廿八支電桿，架空纜線在馬路上空交錯橫跨，破壞美麗的街景，經常有民眾反映。

工務局表示，佛陀紀念館前的纜線地下化工程，去年八月就開始啟動，與台電公司多次會勘，並協調當地住戶及停電事宜，直到最近才把廿八支電桿及架空纜線全部拆除，如今一眼望去，天空不再雜亂交錯，取代的是美麗的水岸綠地廊道。

廣告
  • 佛陀紀念館前的台二十九線上，豎立二十八支電桿，工務局與台電公司多次會勘，最近才把電桿及架空纜線全部拆除。（記者葛祐豪攝）

    佛陀紀念館前的台二十九線上，豎立二十八支電桿，工務局與台電公司多次會勘，最近才把電桿及架空纜線全部拆除。（記者葛祐豪攝）

  • 佛陀紀念館前的台二十九線上，豎立二十八支電桿，工務局與台電公司多次會勘，最近才把電桿及架空纜線全部拆除。（記者葛祐豪攝）

    佛陀紀念館前的台二十九線上，豎立二十八支電桿，工務局與台電公司多次會勘，最近才把電桿及架空纜線全部拆除。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
保留舊魚市場 市府提4方案

民眾有意見 將再開說明會台南舊魚市場保留議題，昨晚舉行第二場公民對話，市府提出四項保留方案，但發言公民都認為市府未就文化資產的高度，去做原地保留思考，相信市民願意等市府花時間留給這城市願景，秘書長李孟…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈南部〉纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.