〈南部〉《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬

2016-09-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱莫蘭蒂造成高市畜牧業卅四戶受創，狂風暴雨破壞畜禽舍等卅二棟，連帶害死雞隻三千多隻，連母豬都被嚇死；還有雞農急於搶救，一度心臟病發住院，仍救不回千隻小雞，大嘆損失慘重！

市府農業局統計，高市畜牧業有一千三百多戶，其中養豬五百多戶、養雞三百多戶，莫蘭蒂颱風造成卅四戶災損，以雞隻死亡三千多隻最嚴重，畜禽、堆肥舍受損卅二棟。

高市首家產銷履歷畜牧場也受創，陸姓老闆回想事發當時，迄今仍心有餘悸，狂風暴雨吹壞住家採光罩，連環飛砸他的豬舍屋頂，加上瞬間十六級陣風，吹破整個豬舍屋頂，千瘡百孔；他形容宛如被子彈打到，豬舍屋頂「開天窗」，是四十年來最強颱風，估計損失約百萬元。

陸老闆指出，養豬場屬於開放式，飼養的母豬原本即將臨盆，卻因強颱風勢強勁，導致母豬嚇壞流產死亡，所幸雨勢不大，屋頂雖被吹破，豬舍並未淹水，否則後果不堪設想。

黃姓雞農則說，強颱吹破屋頂，造成一間雞舍淹水，她為了搶救小雞，冒著風雨衝入雞舍，卻急到心臟病發，住院一天才返家；一千多隻小雞剛出生四天，全泡在水裡死掉，令她欲哭無淚。

市府農業局表示，今年開先例，各區公所同步受理申報、進行勘查作業，今起抽查，讓受災農民能在最短時間內領取救助金。