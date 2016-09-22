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〈南部〉高市「一日農夫」夯 明前進東京國際旅展

2016-09-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」聞名國際，高達一半是外國旅客，中國客雖減少兩成，但市府農業局搶攻香港、新加坡策略奏效；近來看準台日友好關係，明首度進軍東京國際旅展，推出十個農村行程接客，台灣水果將成為「嬌」點，搭配客製化及自由行，搶攻日本國際市場。

日商企業、旅行團 玩過喊讚

市府農業局統計，高雄「一日農夫」吸引四萬多人深入高雄農村旅遊，為社區創造八千萬元經濟產值，高達一半是外國旅客，其中日客有一千五百人，不乏日本旅行團、日商企業組團到高雄旅遊，深受日人喜愛。

台灣日通社長今村昌昭帶領員工，將「一日農夫」做為企業旅遊，讓員工於百忙之中走訪高雄農村，感受農村與土地的熱情，是很好的犒賞方式；日本旅行團最愛到旗山採香蕉，香蕉達人張宏士說，日人對台灣香蕉情有獨鍾，連日本學校的海外旅行也喜歡到高雄，品嘗最新鮮的水果。

由於農業局過去前進日本均參加國際食品展，主要行銷台灣水果的甜蜜好滋味，令日人難忘；這次「一日農夫」首度進軍日本，把台灣水果當成「嬌」點，由大樹龍目等十個社區，主打採鳳梨等水果行程，串聯舊鐵橋等日治時期遺跡，規劃一系列社區特色活動。

值得一提的是，六龜中興社區的咖啡達人隋元堅，領有日本烘焙師執照，經營咖啡與茶事業，原已旅居日本廿多年，因不忍年邁母親獨自生活，才返國定居照顧母親；又因「一日農夫」活動，大家去山城找他喝咖啡，乾脆將店名取為山城黑咖啡，受到許多日客喜愛，成為旅展的特色賣點。

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  • 高雄「一日農夫」吸引四萬多人深入高雄農村旅遊，高達一半是外國旅客，其中日客有一千五百人。圖為日商企業員工旅遊後合影。（記者陳文嬋攝）

    高雄「一日農夫」吸引四萬多人深入高雄農村旅遊，高達一半是外國旅客，其中日客有一千五百人。圖為日商企業員工旅遊後合影。（記者陳文嬋攝）

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