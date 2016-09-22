〈南部〉《觀察筆記》台灣的麻煩
2016-09-22
中國四處阻擋我國國際活動，以為如何？
他們的海協會長陳德銘認為這是不認同九二共識使然，也就是封殺我國的空間。
這樣子的蠻橫作為，讓人聯想台灣的出路跟活路。
如果想被統一，皆無這樣的問題與思考。但是，不想被統一，就會直面這樣的巨大課題，關於台灣的未來，關於在這塊土地出生的年輕世代的命運。
台灣跟中國的糾葛有多少？不談歷史，只講現在，是台資台商和貿易往來吧？
台灣如果要逃開中國的經濟枷鎖，官方有何良方？有新興的經濟體可以取代，有需求強的市場可以進入，如南進的中南半島、印度次大陸，或是慣稱的南洋地區能夠給台灣商人大展拳腳？
台灣人和政府的眼光要從中國轉移開來，是新一輪的商業革命，也是產業轉型，是體質的轉變，更是國家對外政策的總體檢。
不要鴕鳥，不需畏懼，中國就是麻煩，對方不友善，台灣何必笑臉，甚至因此內部自相傾軋？
走自己的路，是台灣在現狀中的堅持！（資深記者黃明裕）
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