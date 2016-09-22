〈南部〉趁風災打劫 30年霜淇淋機被偷

2016-09-22

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕在恆春半島經營三十多年的霜淇淋業者，風災期間被偷走生財工具，竊賊當著保安宮土地公廟前行竊，攤販為之氣結，恆春警方已掌握特定慣竊查緝，希望能找回歷史悠久的霜淇淋機。

「很多遊客從小吃到大，實在捨不得」霜淇淋業者珍姨說，鵝鑾鼻賣店區僅有她一家霜淇淋，雖然不是當紅新機器，古早口味的霜淇淋仍極受遊客青睞，每天都能賣出數百隻，三十多年來她非常仔細的保養機器，沒想到竟被偷走，讓她心裡覺得很失落。

恆春警方指出，犯嫌利用風災後各單位忙於救災，先到鵝鑾鼻附近偷竊貨車，十七日凌晨三時許進入賣店區剪斷電線，幾人近百公斤的霜淇淋機搬走，目前已鎖定犯嫌。