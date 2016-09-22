〈南部〉進電影院看電影 阿公阿嬤樂開懷
2016-09-22
〔記者羅欣貞／屏東報導〕畢嘉士基金會和屏東基督教醫院，昨天招待兩百位阿公阿嬤進戲院觀賞電影「灣生回家」，有人不曾進電影院看電影，笑得合不攏嘴。
九二一適逢國際失智症日，為了讓阿公阿嬤可以安全又安心地看電影，主辦單位不只派遣專車接送，沒有家屬陪同的長輩也有志工一對一貼心服務，還有醫師護理師「駐場」待命，守護長輩健康；參與者來自屏東縣永大多元照顧中心、三地門高齡服務中心、居家服務個案、屏基護理之家日照中心以及高齡志工等。
「灣生回家」描述一八九五年至一九四六年在台灣出生的日本人，也包括日台通婚後所生下的子女，他們原以為可以克服天災與災難，在台灣落地生根，卻不知道自己會輸給一場戰爭。
由於時代背景正契合阿公阿嬤的成長期，因此對片中日語對話一點都不陌生，對於片中描寫的時代變遷與悲歡離合，阿公阿嬤更有深刻感觸，好些人因而落淚。
九十七歲的陳朝成阿公說「第一次看到這麼大的戲院！」；也有不少長輩表示，希望有機會可以再到戲院看電影。
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