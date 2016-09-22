〈南部〉停電摸黑還抓寶 玩到眼出血
2016-09-22
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一名陳姓男子在颱風停電時期間摸黑玩寶可夢「抓寶」，竟造成眼睛出血，嚇壞家人；屏東寶建醫院眼科醫師宋國上表示，停電造成眼睛看東西更加專注，眼壓易升高，搓揉眼睛後就可能造成微血管破裂，陳男就醫後休息幾天就能恢復。
莫蘭蒂颱風造成屏東大停電，但因遇到中秋假期，颱風期間仍然有不少寶可夢迷熱中「抓寶」，許多家戶停電，公園路燈也都還在搶修，「抓寶」只得摸黑進行，眼睛在漆黑中長期使用手機，造成眼力過於專注，眼壓變大，容易造成酸澀，如果用手搓揉眼睛就容易造成眼球出血等傷害。
屏東一名陳姓男子在停電期間仍然不停地玩寶可夢，造成眼睛出現異常痠甚至出血，嚇得他趕緊跑到醫院求診。
屏東寶建醫院眼科醫師宋國上表示，停電時眼睛看東西會很專注，眼壓容易升高，不小心搓揉眼睛後就可能造成眼睛的微血管破裂出血，表現上看起來很嚇人，但是治療不困難，只要點藥水治療再休息幾天就能恢復，他提醒民眾，長時間盯著手機或電腦，要讓眼睛有適度的休息，才能保護視力健康。
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