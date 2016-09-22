〈南部〉颱風受創嚴重 蚵殼島封1年維修
2016-09-22
多座碼頭毀損 重建費逾億
〔記者葉永騫／東港報導〕莫蘭蒂颱風造成東港大鵬灣蚵殼島、遊艇碼頭毀壞嚴重，蚵殼島被迫封閉無法登島，鵬管處預估修復金額超過一億元，得花一年的時間才完成。
大鵬灣遊湖 無法登島參觀
颱風造成大鵬灣觀光設施受損嚴重，灣內遊艇碼頭有二處嚴重毀損，浮動碼頭出現傾斜，不少停泊的遊艇也是受創嚴重，有的遊艇尾桿被吹斷、風帆被吹破甚至船隻翻覆，令船主欲哭無淚。
此外，灣域內知名的必玩景點蚵殼島一片狼藉，島上碼頭及餐廳設施全毀，唯一的海鮮商店被迫關門，使得遊客無法登上蚵殼島，重創大鵬灣觀光業。
大鵬灣風景區管理處副處長高堂貴表示，經初步勘查災情後，鵬灣大橋沒有受損，可正常開啟，但蚵殼島的碼頭及設施已全毀，必須重做，檢討後認為，蚵殼島碼頭必須重新設計採取固定式的建造方式，碼頭再設立浮動設施。
至於遊艇碼頭部分，則有二處碼頭受損必須重建，初步重建費用超過一億元，興建時間可能得花上一年才能完成，因此蚵殼島必須暫時封閉，遊客遊湖時只能搭船經過觀看，無法上岸。
蚵殼島閉封施工期間，島上知名的蚵仔煎、蚵仔湯等新鮮海產不再販售，也不能體驗養蚵、挖蚵等遊程，遊客都覺得好可惜，讓大鵬灣遊湖少了一項重要的觀光景點。
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