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〈南部〉富岡海堤封鎖區 玩家闖入抓寶

2016-09-22

〔記者陳賢義／台東報導〕富岡漁港海堤日前因莫蘭蒂颱風狂襲，掀起近十公尺巨濤，造成堤防潰堤，連堤上紅燈塔也被海龍王收走，港區伽藍安檢所拉起封鎖線防止意外，未料昨日凌晨竟闖進數十名寶可夢玩家抓寶，海巡人員鳴笛、吹哨勸離，場面一度失控。

海巡人員巡邏車先鳴笛示意，隨後吹哨驅離，大部分追寶玩家悻悻然離去，但仍有玩家不死心，欲趁隙闖入，海巡人員趕緊動員管制、勸離，並將封鎖線往前移。「抓不到，在封鎖線裡面，現身點可能在海上，過來看看警察就可以回去了啦！」「這裡怪物滿多的，好可惜！」海巡人員態度強硬，玩家見無法如願，難掩失望。

海巡人員表示，從停車點跨越封鎖線到寶貝出現點約兩百公尺，沿路可見斷裂坑洞、水泥塊及大小雜物，暗夜視線不良，稍有不慎就可能跌傷，甚至掉落海中。港區附近居民則對玩家的抓寶亂象，直呼玩命不可取。

伽藍安檢所長卓育全表示，多次以哨音及鳴笛聲提醒不要越過危險區域的封鎖線，仍有玩家執意闖入。紅燈塔因颱風來襲潰堤，前端有崩裂情況，走進去一不小心就可能跌落港區，十分危險；基於安全考量，目前先行拉設封鎖警戒區，至於罰則部分，待縣府訂定相關罰則，即可依漁港法及縣府公告事項裁處。

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  • 玩家闖入富岡漁港封鎖區抓寶，海巡前往勸離。 （記者陳賢義翻攝）

    玩家闖入富岡漁港封鎖區抓寶，海巡前往勸離。 （記者陳賢義翻攝）

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標題：〈南部〉富岡海堤封鎖區 玩家闖入抓寶


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