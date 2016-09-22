〈南部〉2千公升汽油運抵 蘭嶼油荒稍解
2016-09-22
今天及24日 將再運補
〔記者黃明堂／台東報導〕富岡漁港淤沙，貨輪無法航行，導致蘭嶼無法補給汽油而鬧油荒，縣府昨天緊急協調漁船出勤，中油先運送兩千公升無鉛汽油，足夠三天使用，今天再送四千公升，接下來會有貨輪從高雄運補兩萬四千公升，廿四日清晨可抵蘭嶼，油荒可望紓解。
中秋雙颱造成台東海運大亂，縣府雖緊急以成功新港漁港暫替富岡漁港的離島客輪輸運功能，載客兼補給民生物資，但蘭嶼的油品卻因貨輪難行。
島上唯一的加油站已貼出「油料不足」公告，若確有需要，汽車一次最多只能加三百元汽油。
縣長黃健庭表示，縣府緊急協調，昨天早上已改用漁船載油，從富岡漁港出發到蘭嶼，下午一點半送達蘭嶼，蘭嶼加油站下午三點半起開放加油，但站方表示，油量有限，仍採管制，機車一次上限五十元，汽車兩百元。
中油公司東區營業處台東直銷服務中心經理張健鑫說，蘭嶼原本只剩三千五百公升汽油，昨天以漁船載一百個鐵桶、各廿公升，共兩千公升應急，足夠三天使用，今天還會再以相同模式運補四千公升。
張健鑫說，已與龍鴻船業公司協調好，會從台東開貨輪到高雄港，載運兩萬四千公升油品到蘭嶼，因航程較遠，預估廿四日清晨抵達，屆時可完全支應。
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