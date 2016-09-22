| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺！氣象局對新北、基、宜發布大雨特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉富岡漁港今疏濬 最慢月底復航

2016-09-22

〔記者黃明堂／台東報導〕富岡漁港淤沙，受制於海象不穩，供怪手於海面作業的平台船延宕數日後，昨天晚間終於從大武漁港由漁船拖行啟程，預計今天早上到達富岡，展開挖沙疏濬航道，縣長黃健庭昨天承諾最慢月底在富岡復航客貨輪。

富岡漁港因中秋雙颱大鬧，航道淤沙，客輪及貨輪無法進出，連同颱風前停航，到今天已停八天，縣府雖以新港漁港為客輪臨時停靠港，但因距離遠，且無法停貨輪，仍難完全解決離島需求，特別是觀光客進不去，綠島業者叫苦連天。

「到現在都沒還看到疏濬動作！」不少民眾反映，縣議長饒慶鈴也接到很多人反映，不過，縣長黃健庭昨天說，港口疏濬不是說挖就挖，第一要有手臂夠長的怪手，才能伸進水底挖沙，第二要有平台船，才能讓怪手在水面上作業。

黃健庭說，台東唯一的平台船在大武漁港，因無動力，必須由船隻拖行，颱風雖過，但海象一直不穩，漁船不能冒險，要待風浪平穩，才有漁船到大武拖平台船。

黃健庭估計最慢月底前可清除富岡漁港的淤沙，但他希望可以加快速度，提早恢復富岡漁港的客貨輪功能。

農業處長許瑞貴說，平台船原本昨上午就要從大武拖到富岡，但臨時又起風浪，延到晚間啟程，預估今早抵達，可以展開挖沙作業。

廣告
  • 富岡漁港淤沙，縣府允最慢月底前清除，恢復客貨輪進出。（記者黃明堂攝）

    富岡漁港淤沙，縣府允最慢月底前清除，恢復客貨輪進出。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》台灣的麻煩

中國四處阻擋我國國際活動，以為如何？他們的海協會長陳德銘認為這是不認同九二共識使然，也就是封殺我國的空間。這樣子的蠻橫作為，讓人聯想台灣的出路跟活路。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈南部〉富岡漁港今疏濬 最慢月底復航


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.