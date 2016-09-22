〈南部〉富岡漁港今疏濬 最慢月底復航

2016-09-22

〔記者黃明堂／台東報導〕富岡漁港淤沙，受制於海象不穩，供怪手於海面作業的平台船延宕數日後，昨天晚間終於從大武漁港由漁船拖行啟程，預計今天早上到達富岡，展開挖沙疏濬航道，縣長黃健庭昨天承諾最慢月底在富岡復航客貨輪。

富岡漁港因中秋雙颱大鬧，航道淤沙，客輪及貨輪無法進出，連同颱風前停航，到今天已停八天，縣府雖以新港漁港為客輪臨時停靠港，但因距離遠，且無法停貨輪，仍難完全解決離島需求，特別是觀光客進不去，綠島業者叫苦連天。

「到現在都沒還看到疏濬動作！」不少民眾反映，縣議長饒慶鈴也接到很多人反映，不過，縣長黃健庭昨天說，港口疏濬不是說挖就挖，第一要有手臂夠長的怪手，才能伸進水底挖沙，第二要有平台船，才能讓怪手在水面上作業。

黃健庭說，台東唯一的平台船在大武漁港，因無動力，必須由船隻拖行，颱風雖過，但海象一直不穩，漁船不能冒險，要待風浪平穩，才有漁船到大武拖平台船。

黃健庭估計最慢月底前可清除富岡漁港的淤沙，但他希望可以加快速度，提早恢復富岡漁港的客貨輪功能。

農業處長許瑞貴說，平台船原本昨上午就要從大武拖到富岡，但臨時又起風浪，延到晚間啟程，預估今早抵達，可以展開挖沙作業。