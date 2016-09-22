〈台北都會〉戴帽遮視線 無尾熊倒退嚕

2016-09-22

哇！無尾熊居然戴起帽子了？原來是當無尾熊爬到較高的樹枝上時，保育員無法穩穩地抱著無尾熊，所以要先幫無尾熊戴上帽子，遮住上方視線，讓無尾熊自行向下移動至保育員可抱到的高度。（圖：台北市立動物園提供，文：記者梁珮綺）