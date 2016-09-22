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〈台北都會〉職場歧視同志 「性別盲」惡意中傷

2016-09-22

〔記者張凱翔／台北報導〕十月為北市同志遊行驕傲月，今年同志公民主題為「工作在台北，行行同志做自己」。民政局昨公布「同志工作苦，但同志不說」徵文結果，歸納出六大歧視同志的職場情境，發現今日職場上，同志仍在性別氣質與外表方面，被「性別盲」直接或惡意中傷。

有同志朋友投稿說，一位跨性別朋友趴著休息時，聽到一名同事跟朋友說：「這個不男不女是誰，噁心！」也有學校輔導員散播謠言，覺得具同志身分的輔導員輔導同志學生，會有倫理問題，令同志感到無奈；更有女同志被同事直接問︰「妳是正常的嗎？」她認為「性別盲」自我中心的態度，很讓人受傷。

同志網友投稿表示，在日常生活與職場上，常會聽見有意無意對同志的嘲諷與攻擊，包括對性別氣質和外表裝扮的批評、對同志的錯誤刻板印象、發言性別盲、八卦他人的同志身分、員工福利不平等、假友善真歧視等。同志朋友認為，多數人仍慣用異性戀思維對他人做價值判斷。

民政局表示，自二○○○年辦理第一屆同志公民活動，如今已邁入第十七年，九月廿四日還會有「彩虹早餐趣」馬場町紀念公園路跑，十月一日至廿三日在剝皮寮歷史街區舉辦LGBT多元性別展、十月廿二日舉行「LGBT友善職場論壇」。

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