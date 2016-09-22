〈台北都會〉職場歧視同志 「性別盲」惡意中傷
2016-09-22
〔記者張凱翔／台北報導〕十月為北市同志遊行驕傲月，今年同志公民主題為「工作在台北，行行同志做自己」。民政局昨公布「同志工作苦，但同志不說」徵文結果，歸納出六大歧視同志的職場情境，發現今日職場上，同志仍在性別氣質與外表方面，被「性別盲」直接或惡意中傷。
有同志朋友投稿說，一位跨性別朋友趴著休息時，聽到一名同事跟朋友說：「這個不男不女是誰，噁心！」也有學校輔導員散播謠言，覺得具同志身分的輔導員輔導同志學生，會有倫理問題，令同志感到無奈；更有女同志被同事直接問︰「妳是正常的嗎？」她認為「性別盲」自我中心的態度，很讓人受傷。
同志網友投稿表示，在日常生活與職場上，常會聽見有意無意對同志的嘲諷與攻擊，包括對性別氣質和外表裝扮的批評、對同志的錯誤刻板印象、發言性別盲、八卦他人的同志身分、員工福利不平等、假友善真歧視等。同志朋友認為，多數人仍慣用異性戀思維對他人做價值判斷。
民政局表示，自二○○○年辦理第一屆同志公民活動，如今已邁入第十七年，九月廿四日還會有「彩虹早餐趣」馬場町紀念公園路跑，十月一日至廿三日在剝皮寮歷史街區舉辦LGBT多元性別展、十月廿二日舉行「LGBT友善職場論壇」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
被爆婚外情 陳彥伯︰一肩扛起責任
已婚的台北市議員陳彥伯被週刊爆出私領域醜聞，被拍到和一名骨感妹過從甚密，甚至在約會聖地「石門婚紗廣場」前上演鹹濕劇情，一下熱吻、一下熊抱；對…
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 繽紛夏利豪 繁星花世界
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials forced to leave UN meet
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 政黨法草案 民、國兩黨輪流排審
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 曾銘宗向監院告發 政院︰難脫責
- 太景抗生素新藥 10月中國上市
- 布裘百億財產大戰開打 傳簽婚前協議 附偷吃條款
- 鏗鏘集更正啟事
- 自由廣場》假日加班規定 非放寬不可
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 瑪莉詠沾小布 驚爆有種
- 醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 喝醉把人打成半癱 男判5年半
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 海倫清桃傲秀比基尼 認王燦是理想男友
- 統一超、聯邦快遞合推FedEx便利寄
- 台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
- 林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季
- 敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 投打失衡 球評︰裁判也是關鍵
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 郭子乾柯P上身 大玩外星梗
- 美B-1B轟炸機 降落南韓待命
- 生醫公司牛樟椴木來源不明 查扣6公噸
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- 921週年 地質敏感環評案公布
- 挺8月肚吸毒 自欺不影響胎兒
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 謝佳見不顧舊疾 操肌準備脫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉職場歧視同志 「性別盲」惡意中傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分