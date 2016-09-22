〈台北都會〉北市迷你倉庫擬納不動產租賃 居民抗議

2016-09-22

〔記者郭逸、黃建豪／台北報導〕迷你倉庫曾發生爆炸或變成毒品集中地，台北市信義區永吉、逸安大樓住戶發現大樓內有迷你倉庫，要求北市府處理；市長柯文哲允諾三個月內訂出管理規則，商業處竟計畫將迷你倉庫從倉儲業改為不動產租賃業，可合法設置於住宅區，居民怒嗆商業處護航，罔顧居民生命安全。

「抗議處長護航，市長主持公道。」柯文哲昨步入市議會前，接受永吉、逸安大樓住戶陳情時，僅簡短回答：「好啦！好啦！我再看看。」市議員洪健益昨詢問柯的態度，柯表示要與中央母法同步，須與經濟部討論後續事宜；商業處長蔡宗雄補充說明，尚未修法前，迷你倉庫從嚴處理，業者必須自清。

洪健益強調，柯文哲於今年中承諾三個月內提出管理規則，但他八月參加經濟部與商業處的會議，商業處卻沒有堅持「從嚴管制」的原則，還與經濟部商業司研擬將迷你倉庫納入不動產租賃業，意即原本只能在工業區設置的迷你倉庫，若變為不動產租賃業，就可合法出現在住宅區，成為公安炸彈。

商業處商管科長方霖表示，經濟部建議將迷你倉庫納入不動產租賃業營業，商業處僅代為轉達迷你倉庫業者對產業的想法，並非要求對該產業的認定做出標準。