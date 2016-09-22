〈台北都會〉寫標語打卡 北市蘭州國中單車成年禮

2016-09-22

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市蘭州國中今年有點不一樣！校方首度規劃單車成年禮，十月十四日將由校長帶領兩百廿名師生，從大佳河濱公園騎單車到社子島島頭公園，讓孩子們在終點與當地地景拍照，並想一句愛護環境的標語，上傳到學校粉絲團，才算完成「成年禮」。

蘭州國中原定九月十四日進行單車成年禮，因颱風延期，學務主任許詩彥表示，大佳河濱公園到社子島島頭公園來回約廿五公里，「沿途可看基隆河生態，可與環保等課題連結」；學習單則採無紙化，只要打卡、發表標語及心得，即算完成「成年禮」。

生教組長徐榮助指出，校內約有十至十五人不會騎單車，二月起即由老師、同學協助教導，「不過，現在還是有六個人不會，如果到出發時還學不會，會採協力車方式，還是全校師生一起出發。」為了這次的單車行鍛鍊體力，週一、週三、週五集會時，會讓孩子們慢跑八百公尺，每天第二節下課跳十分鐘拳擊有氧操。

八年級的郭峻佑說，一、二年級學會騎單車，假日就跟同學相約騎單車，一騎就是三、四小時，這次活動是第一次全校一起出動，非常期待；九年級的李姿瑩不會騎單車，但她態度泰然，「大家一起騎腳踏車是個全新體驗，如果真的學不會就算了，說不定未來某一天就會騎了！」