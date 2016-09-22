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〈台北都會〉鶯中歐風食品教室 上課像拍偶像劇

2016-09-22

〔記者張安蕎／新北報導〕為協助學生探索志向，鶯歌國中成立食品多功能教室，有專業廚房設備讓孩子大展廚藝，並聘請莊敬高職師資，傳授烘焙知識，可提供新北各中、小學職業試探，教室設計更大走歐洲度假風，讓學生上課直呼，「好像在拍偶像劇！」

有別於傳統又髒又油的家政教室，鶯中新添購七座烹飪台、排水及排油設施，並有一座超大反射鏡，教師實作時，各個位置的學生都能透過鏡面看到烹飪場景，達到教學無死角。

教室內還設有吧台、鐵板燒器具，讓學生能夠享受和職場相似的設備，牆面均漆上亮彩色系，並設有羅馬、地中海等風格的窗簾及彩繪，設備齊全、寬敞而舒適的廚房空間，讓學生輕易愛上烹飪。

日前已開辦七個梯次的的暑期育樂營，國中、小學生在此學習做早午餐、中式料理等，中午上完課便可拿成品回家享用，讓學生充滿成就感，家長也大讚，課程很實用。

校長張俊峰表示，希望學生畢業後，具有自行烹飪的能力，能為家人煮出四菜一湯，除了孝敬父母親，更培養出除了讀書之外的興趣與專長。

另外，鶯中已設有食品烘焙庭院，開辦食品社團及育樂營，目前提供披薩窯烤課程，未來將提供安心食品辨識、基礎食品烹調、中西餐禮儀，新北各校可到此進行教學，讓學生們探索未來職業，也做為協助鶯歌地區國中小推動技職教育的基地。

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  • 鶯歌國中食品多功能教室，設有羅馬、地中海等風格的窗簾及彩繪。（記者張安蕎攝）

    鶯歌國中食品多功能教室，設有羅馬、地中海等風格的窗簾及彩繪。（記者張安蕎攝）

  • 設備齊全、寬敞而舒適的廚房空間，讓學生輕易愛上烹飪。（記者張安蕎攝）

    設備齊全、寬敞而舒適的廚房空間，讓學生輕易愛上烹飪。（記者張安蕎攝）

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