〈台北都會〉更生人自立 再助更生人
2016-09-22
記者何玉華／專訪
「給一個工作機會，可以減少很多社會及家庭問題」，曾坐監八年，兩年多前進入食品公司從基層做起，如今擔任經理的汪文斌，坦然面對過去曾走錯路，如今加倍努力在職場上打拚；他說，各界若能伸出關懷的手，多數更生人都會加倍的努力、用心來回報。
汪文斌昨天獲新北市政府頒給更生人友善廠商感謝狀，自爆坐監八年，出獄後，找了兩個工作，都因薪水、工作時間不理想而離開，直到進入現在的食品公司；有一天，老闆要他接任主管，驚訝之餘，不忘再提醒老闆自己是更生人的身分，沒想到老闆回說「我看到的是你的責任跟能力」，當下讓他決定以加倍努力來回報。
汪文斌說，更生人自信心脆弱，需要更多的關懷和包容，雖偶有一、兩人因無法吃苦或走回頭路，但多數人都是付出比一般人加倍的努力，讓一些年輕同仁都自嘆弗如。
而另一名就服個管員余世禮，曾坐監七年，他說，剛出獄時很徬徨無助，利伯他茲教育基金會幫助他找到安定工作，「安定的工作，等於安定我的家」，現在協助更生人就業，他形容「是用生命陪伴」，給予協助。
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