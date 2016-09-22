〈台北都會〉就服團隊扮「破風手」 助邊緣人就業
〔記者何玉華／新北報導〕「不只是更生，更是要重生。」
新北市政府五月起推動協助毒癮、更生人、高關懷對象就業輔導計畫，近五個月來，成功協助十八人穩定就業，三名個案昨天現身感謝外界給他們機會，重新找回存在的價值，副市長侯友宜也對扮演「破風手」的就業服務團隊，幫更生人走向順境，表達感謝。
今年四十六歲的大富，高中開始吸食安非他命，廿八歲已是海洛因成癮者，卅二歲開始進出監獄的歲月，妻子因承受娘家的壓力而離婚；大富出獄後，又惹上廢棄物官司，負面情緒及心理壓力籠罩下，接觸到這項就業輔導計畫，就業個管員評估後，決定先從協助解決法律訴訟著手。
感受到眾人的幫忙，大富開始有了笑容，穩定的接受職訓、通過檢定，如今順利在餐廳就職，有了自信且工作穩定，前妻也願意陪同每週參加一次婚姻諮商，大富透露，希望今年耶誕節能牽著前妻的手，重走紅毯。
瑞瑞則是在國中接觸毒品，整個青春在監所進出，期間生了兩女；去年七月服刑八年出獄，在長女的鼓勵下接受就業輔導，個管員、心理諮商師協助她在社區擔任關懷員，並參加社區微型經濟產業的生產工作，「做中學」讓她獲得一技之長，也能照顧女兒，她說，「我雖然不完美，但我很有價值。」
毒癮、更生受保護人與高關懷青少年因為無一技之長，加上戒治、情緒、家庭系統支持不足或雇主與社會接受度等問題，謀職常遇到阻礙，很容易因此重蹈覆轍。侯友宜說，幫助一個更生人順利就業，等於幫助一個家庭重生，整個就業輔導計畫整合了社工、心理諮商資源，將衛政、社政、企業、司法單位都拉入，就像自行車隊中的破風手角色，排除一切障礙，讓個案穩定就業。
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