〈台北都會〉被爆婚外情 陳彥伯︰一肩扛起責任
2016-09-22
〔記者郭逸／台北報導〕已婚的台北市議員陳彥伯被週刊爆出私領域醜聞，被拍到和一名骨感妹過從甚密，甚至在約會聖地「石門婚紗廣場」前上演鹹濕劇情，一下熱吻、一下熊抱；對此，陳彥伯昨天上午出面回應，他的婚姻早有狀況卻遲未解決，女方是自己主動追求，他會一肩扛起責任，並向外界道歉。
陳彥伯昨提到，自己的婚姻十多年來都有一些問題無法解決，家人都知道週刊要刊登相關內容，妻子情緒平穩，沒有吵架；他說，目前仍和家人溝通婚姻，媒體問及是否離婚？他表示，婚姻是私領域，他不再多談。
陳彥伯遭週刊直擊與「骨感妹」同遊海邊，擁抱、親吻樣樣來，舉止親密，他昨天上午坦承與骨感妹近兩個月來感情升溫；「我先喜歡人家的。」他強調是自己主動追求女方，外界的質疑、批評等責任，都由他承擔。
至於女方的身分是否如外界所言是北市府官員？陳彥伯希望大家不要隨意猜測；他也說，週刊內容刊登前，只告知部分資料，他也據實以告，豈料報導登出，內頁還有其他照片和文字，他將與律師討論，再決定是否提告。
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被爆婚外情 陳彥伯︰一肩扛起責任
已婚的台北市議員陳彥伯被週刊爆出私領域醜聞，被拍到和一名骨感妹過從甚密，甚至在約會聖地「石門婚紗廣場」前上演鹹濕劇情，一下熱吻、一下熊抱；對…
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