| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
8月失業率連2升至4.08％ 創2年新高
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉老屋要賣先健檢 柯：支持修法

2016-09-22

〔記者何世昌／台北報導〕內政部次長花敬群昨下午在「避開九二一地震的危險基因讓防災型都更真正防災」研討會指出，內政部正研擬修法推動卅年以上老屋買賣要附健檢證明，讓買方買得安心。民進黨議員許淑華昨傍晚質詢指出，北市府正好推動老屋健檢，若北市府支持此想法，不僅有助中央修法，也能拉抬民調；對此柯文哲表示，支持修法。

柯文哲支持修法，他說，因為九二一前老屋沒有防震係數，大地震來很容易倒塌，「北市約有四十六萬戶老屋」。但許淑華特別提醒，修法方向保障買方權益，但提高賣方成本，要有配套才不會衝擊民調。

副市長林欽榮回應，北市府二備金提撥八百萬元、中央提撥四千二百萬元，共五千萬元補助台北市民進行兩級房屋健檢；初評補助八千元、詳評補助卅萬元。

都發局補充，二分之一以上住戶同意，即可以「棟」為單位，申請健檢補助；並強調老屋健檢無截止日期，未來仍會持續推動。

民進黨議員、柯文哲雖樂見修法，國民黨議員卻不同調。身兼國民黨發言人的議員王鴻薇質詢批，未來民眾要賣一棟房子，還要先經過二分之一住戶同意老屋健檢，這根本有問題；她認為，細節尚未釐清，柯文哲不應這麼快支持修法方向，甚至要柯向花敬群轉達「他腦子浸水了」！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北市迷你倉庫擬納不動產租賃 居民抗議

迷你倉庫曾發生爆炸或變成毒品集中地，台北市信義區永吉、逸安大樓住戶發現大樓內有迷你倉庫，要求北市府處理；市長柯文哲允諾三個月內訂出管理規則，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈台北都會〉老屋要賣先健檢 柯：支持修法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.