〈台北都會〉老屋要賣先健檢 柯：支持修法

2016-09-22

〔記者何世昌／台北報導〕內政部次長花敬群昨下午在「避開九二一地震的危險基因讓防災型都更真正防災」研討會指出，內政部正研擬修法推動卅年以上老屋買賣要附健檢證明，讓買方買得安心。民進黨議員許淑華昨傍晚質詢指出，北市府正好推動老屋健檢，若北市府支持此想法，不僅有助中央修法，也能拉抬民調；對此柯文哲表示，支持修法。

柯文哲支持修法，他說，因為九二一前老屋沒有防震係數，大地震來很容易倒塌，「北市約有四十六萬戶老屋」。但許淑華特別提醒，修法方向保障買方權益，但提高賣方成本，要有配套才不會衝擊民調。

副市長林欽榮回應，北市府二備金提撥八百萬元、中央提撥四千二百萬元，共五千萬元補助台北市民進行兩級房屋健檢；初評補助八千元、詳評補助卅萬元。

都發局補充，二分之一以上住戶同意，即可以「棟」為單位，申請健檢補助；並強調老屋健檢無截止日期，未來仍會持續推動。

民進黨議員、柯文哲雖樂見修法，國民黨議員卻不同調。身兼國民黨發言人的議員王鴻薇質詢批，未來民眾要賣一棟房子，還要先經過二分之一住戶同意老屋健檢，這根本有問題；她認為，細節尚未釐清，柯文哲不應這麼快支持修法方向，甚至要柯向花敬群轉達「他腦子浸水了」！