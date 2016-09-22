〈台北都會〉（北市）清查不當黨產 追4筆市有地交易

2016-09-22

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會昨開議第三天，民進黨議員關心「不當黨產清查」進度。財政局長陳志銘回應，已鎖定國民黨及四個附隨組織清查市有地交易歷史，並查出四筆紀錄：一筆標售、兩筆出售給國民黨，一筆由啟聖實業經易地取得，將進一步調查產權移轉過程有無瑕疵。市長柯文哲補充，副市長林欽榮會親自督導不當黨產調查進度。

有標售、賣給國民黨、啟聖易地取得

立法院七月廿五日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》。民進黨市議員許家蓓昨在議場指出，中華救助總會長期佔用虎林街一百二十巷雅祥段三小段土地經營「台北兒童福利中心」，北市府應儘速依法清查「救總」。

對此，台北市長柯文哲回應，雖已立法，但不當黨產委員會運作細則尚不明朗，北市府靜候中央進一步指示。不過，市府已成立「市有資產活化小組」，並由副市長林欽榮督導不當黨產的處理進度，議員只要來索資，會提供給外界檢視。

財政局長陳志銘則說，救總是否為國民黨附隨組織，還須與中央確認；若確定屬於國民黨附隨組織，市府會啟動清查程序。

陳志銘補充，現已鎖定國民黨，及民眾服務社、中國婦聯會、救國團、啟聖實業等四附隨組織，清查過去市有地交易情況，共發現四筆市有地移轉給國民黨及啟聖實業：一筆標售、兩筆出售給國民黨，啟聖實業則藉換地取得「雙子星開發案C1基地」。但陳強調，四筆交易有無涉及「低價出售」或其他瑕疵，還有待調查，無法即刻認定其屬「不當黨產」。

外界關心不當黨產爭議會否衝擊雙子星開發案？捷運局主秘王偉表示，為了不影響雙子星案開發期程，北市府把「啟聖實業」視為一般私地主，並納入聯開案權益分配；待未來調查出爐後，再視情況縮減分配比率或收回土地。明年已編四千萬元規劃設計費，預算通過後，最快明年一月上網公告招標。