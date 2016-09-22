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〈台北都會〉400人義剪義燙 800長者好開心

2016-09-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕連辦十四年的永和區敬老義剪、義燙、義診活動昨在永和國父紀念館舉行，主辦單位總共動員兩百位髮型設計師和兩百位志工，服務八百位長者，有阿嬤六點多就到現場排隊，免費剪燙髮後容光煥發，十分開心。

義剪、義燙、義診活動由議員陳鴻源、新北市婦女會與永和區婦女會聯合主辦，並聯合獅子會、同濟會、佛光會、藥師公會、穀保家商和欣欣天然氣等卅多個單位熱烈響應及贊助。

陳鴻源說，老人家其實也很愛漂亮，但捨不得花錢上美容院，因此每年舉辦義剪義燙活動，加上現場還有中醫義診，來燙個頭髮，順便請醫師看看老毛病，很受歡迎。

昨在場的美髮師和設計師都來自專業美容院，也吸引許多永和以外地區的婆婆媽媽搭公車遠道而來，因為場地不大，數百人在裡頭太過擁擠，陳鴻源說，主辦單位也苦於找不到其他更大更合適的場地。

市府秘書長許育寧和社會局長張錦麗出席活動，大家一起為長輩按摩，並啟動幸福列車，為現場八十歲以上的長者慶生，祝福每位長輩重陽佳節快樂，會場周邊設有癌症篩檢、中醫把脈、推拿、刀療等，希望不僅幫阿嬤打理得容光煥發，也關心她們的健康。

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  • 永和區義剪、義燙、義診活動回響熱烈。（記者翁聿煌攝）

    永和區義剪、義燙、義診活動回響熱烈。（記者翁聿煌攝）

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