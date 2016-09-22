〈台北都會〉樂生後山繁殖場 狗煉獄33隻獲救
〔記者李雅雯／新北報導〕新莊區樂生療養院後山驚見非法犬隻繁殖場，卅三隻犬隻，生活在惡劣環境中，喝污染的水、食用酸掉餿水，毛髮打結，水桶中可見死掉的蛆。該案由檢舉人發現向動保處通報，未受到立即回應，轉向桃園市推廣動物保護協會求助，經由協會奔走才讓煉獄曝光。動保處人員昨上午前往蒐證，約談飼主，下午將犬隻帶走送往動物之家。
非法繁殖場藏於樂生療養院後山小徑中，空氣瀰漫腐臭、酸臭味道。關在籠子中的狗，顯得病懨懨，眼球渾濁、沒有力氣，毛髮全糾結成團，與泡在籠子底盤尿液中的蛆做鄰居。鐵皮屋中還有四隻一歲以下幼犬，其中一隻尚未開眼；除了犬隻，現場還有三隻泡在爛泥中的麝香豬，以及許多隻雞。
桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如說，接獲檢舉人告知後，上午就趕赴現場，看到狀況「嚇壞了」，髒水、餿水都是用來餵狗，許多狗毛髮已脫落、糾結，儘管飼主說「沒有在做繁殖」，但在鐵皮屋中有四隻幼犬，說法明顯矛盾；現場還有打針用藥劑，飼主沒有獸醫資格，這樣的行為已經違規。現場犬隻平均年齡在二到三歲，對繁殖業者來說，正是「黃金時期」，動保處人員帶走犬隻，仍留在現場的麝香豬和雞讓人相當擔心。
劉盈如說，該案檢舉人向新北市政府動保處求助，政府單位沒有立即到場查看意願，此案是「桃園市推廣動物保護協會」通報動保處，才獲得回應，「期望新北市政府動保處不要看人辦案」，且可以修改強化通報、救援流程的ＳＯＰ。
動保處人員昨上午到現場蒐證後，約談飼主說明，該名飼主為七旬老翁，過往開寵物店，強調沒有在做繁殖。
動保處人員下午再回現場帶走犬隻，因為山徑小路僅能單人步行通過，過程皆由人力扛著籠子進入現場。動保處長陳淵泉表示，狗狗將全部送往動物之家，進行清潔、檢查，後續會開放認養。
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標題：〈台北都會〉樂生後山繁殖場 狗煉獄33隻獲救
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