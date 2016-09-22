〈台北都會〉瞧不起議員說惹議 林洲民改口

2016-09-22

針對公宅爭議惹惱議員

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會昨開議第三日，國民黨議員持續關注「瞧不起議員案」，輪番上陣要求當事人都發局長林洲民立刻說清楚、講明白；林回應，如果是有說類似的話，原句應為「去，有用嗎？」面對國民黨議員砲口指向林洲民，站一旁的市長柯文哲忍不住低語碎念：「喔，你哪變成爐主？」

議員汪志冰前日爆料，都發局幕僚建議局長林洲民親自出馬向議員溝通公宅爭議，不料，林洲民竟回：「不必，不用，台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起。」

李新更是自爆，這句話就是指他。李還原當時情境，安康平宅改建為興隆公宅，租金自兩百元翻為兩千元，弱勢住戶負擔不起，他請幕僚派林洲民出面溝通，豈料，林脫口講出此語。

林說原句︰去，有用嗎

面對熊熊砲火，林洲民在備詢台回應，一句話要看前言後語，如果有說，原句應為「去，有用嗎？」因為資料未齊備，赴議會溝通也沒用，他已在「準備」下週要交給議會的報告。

不過，戴錫欽批評，有就有、沒有就沒有，準備難道是要造假嗎？戴錫欽追問，北市議會現有六十一位議員，「你看得起幾位？」

柯暗示林答看得起議員

柯文哲低聲打pass「每一位都看得起」；但林回應，他不用「看得起」或「看不起」的說法，每一位議員都是可敬的工作夥伴。戴又問，每位台北市議員是否都尊敬？柯文哲捏冷汗暗示回「對」，林卻回應，他尊敬議員的工作跟態度。

林洲民的表現連民進黨議員也看不下去，許淑華傍晚質詢時語重心長說，「林局長，要人尊重你，必須要先自重，不要預算是一個嘴臉，拿了預算又是一個嘴臉」。