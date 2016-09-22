〈台北都會〉施政報告嗆詐騙議員 柯道歉
2016-09-22
〔記者郭安家、何世昌、郭逸／台北報導〕市長柯文哲昨下午赴議會施政報告，北市府規劃的房屋稅新制成為議會焦點；市議員許淑華發現，信義計畫區松智路豪宅標準單價試算後，房屋稅漲一．四倍，但松山區八德路一處房屋標準單價試算則漲二．六倍，質疑民宅房屋稅漲得比豪宅兇，難怪民怨四起。而柯文哲回應市議員吳世正房屋稅議題時，則擦槍走火嗆「詐騙議員」，稍後又向吳道歉。
吳世正批評，北市府提出房屋稅三方案，都是降豪宅稅，狂批柯「騙市民、詐騙市長、騙年輕選民」，柯文哲直說，「我只知道你剛才講錯」。財政局長陳志銘解釋，方案二跟方案三針對二○一四年七月一日起的豪宅，統統會調升、不會調降，因用新的標準構造單價計算；但吳仍狂嗆柯「豪宅市長、詐騙市長」，豈料，柯回批，「我看你才是詐騙議員。」
柯文哲回擊惹爭議，藍營市議員厲耿桂芳譴責、要求道歉，議員陳錦祥要求柯要互相尊重，柯起初回說「互相尊重」，但藍營議員陳孋輝也批「互相尊重什麼意思！」柯說，「好好好，道歉、道歉，我們不應該用激烈言語互相攻擊。」
另一方面，柯文哲昨早也說明將透過增加捷運站的業外收入，來補貼捷運不漲價的運價差額。市議員王世堅追問公車是否也和捷運一樣不漲價？柯文哲回「這個我就不敢講」，捷運業外收入可以撐住財政狀況，不漲票價，但公車一年要補貼廿三億元，所以他不敢講。王撂下狠話，不要和中山地下書街一樣，說到最後都是假的。
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