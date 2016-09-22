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〈台北都會〉自嘲工作 柯︰做1天鐘被和尚撞1天

2016-09-22

童問工作 柯答是被罵

〔記者郭安家／台北報導〕昨是九二一大地震十七週年，市長柯文哲陪副總統陳建仁至辛亥非營利幼兒園，於上午九點廿一分與全國同步進行防災日地震模擬演練。不過，柯被小朋友問到工作是什麼，他自嘲「好像是被罵」；稍後柯受訪解釋，「以前說做一天和尚撞一天鐘，現在是新概念，做一天鐘被和尚撞一天」。

小朋友看到陳建仁，拋出各種問題，有人問最愛的食物與水果、最喜歡去的地方、工作是什麼。九點廿一分地震警報響起，陳副總統與柯文哲陪同小朋友一起躲在桌子底下演練。

柯文哲致詞，一度口誤把「陳副總統」講成「陳副市長」，接著指台灣是天然災害很多的國家，颱風、地震都很常見，無法避免災害發生，但可以做好準備，減少損傷；台北市的中小學有防災課綱，內容包括颱風、地震、毒品、家暴、性侵到霸凌，現在把防災課程往下延伸到幼稚園。

柯文哲受訪表示，本來防災課綱從小學開始，現在從幼稚園開始，給小朋友簡單的觀念，不要跑、不要推等。

媒體詢問跟小朋友說常被罵，有覺得委屈嗎？柯文哲僅簡單回應「不會啦，還好」、「以前說做一天和尚撞一天鐘，現在是新概念，做一天鐘被和尚撞一天」。

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  • 副總統陳建仁（右）、台北市長柯文哲21日前往台北市辛亥非營利幼兒園，出席「國家防災日」活動，陳副總統和小朋友進行防災問答。（記者廖振輝攝）

    副總統陳建仁（右）、台北市長柯文哲21日前往台北市辛亥非營利幼兒園，出席「國家防災日」活動，陳副總統和小朋友進行防災問答。（記者廖振輝攝）

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