〈台北都會〉文資團體批無知 謝佩霓︰努力再努力
2016-09-22
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北文資環境守護聯盟昨舉行「金權城市、古蹟忌日！文化公民給柯市府的葉克膜通牒！」記者會，盤點市長柯文哲上任後跳票的文化政策，紀錄片導演洪維健更直指，文化局長謝佩霓只懂一點點畫展的東西，卻對整個文化、土地、開發等問題「通通不知道」，她根本對台北不了解。
對此，謝佩霓在接受記者訪問時表示，上任以來，自忖一直傾力和同仁一起推動各項市政工作，「無論如何，還是繼續要求自己，持續努力再努力。」
文化局副局長田瑋回應，柯市長上任後，文資的概念已有慢慢進步，以北投園區來說，文資會後，市長帶隊前往現勘，並做出先研究、再決議、後開發的指示，「這也可以說是開發讓步」。因此單就批評市長的角度，田瑋認為未必公平。
文資團體在記者會上拿出「為落難的文資默哀」大布條，表達抗議之意，並輪番上陣，從這一年圍繞「文資審議制度」而生的各項爭議，例如嘉禾新村聚落案、三井倉庫案到最近的新北投車站案，抨擊柯市府在城市空間的治理上，越來越朝「金權城市」傾斜，民團也強調，「我們不是文化恐怖份子！」盼能開啟對話通道。
搶救北北三小組成員林奎妙表示，例如北門試掘，有文資委員就直接說因為有門戶計畫，又有世大運，暫時不要擴大發掘，「到底試掘計畫是為了文化還是為了開發？」淡大建築系副教授黃瑞茂強調，在這談的文化資產保存，不只是一個思古幽情，而是將歷史地貌作為城市資產。文化評論人吳牧青直言，例如即將登場的白晝之夜，根本就是為了西區門戶計畫妝點粉飾的工具，「這部分應該要用力的撻伐」。
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