〈台北都會〉緊咬失言風波 議員要陳秀惠知所進退

2016-09-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市原民會主委陳秀惠今年五月在議會民政部門接受質詢時，因不滿議員質詢，以族語回嗆議員借刀殺人，當時議長吳碧珠做出裁示，要市長柯文哲慎重考慮陳秀惠是否適任，加上錯誤引用資料的「陪睡說」失言風波延燒，還讓柯市長陪同出面道歉，如今議會開議，相關問題再度浮上檯面。對此，原民議員李傅中武說，「政務官應該知所進退。」

陳秀惠表示，沒有個人去留問題，如果政務官有重大過失，當然會配合市府的決策，但她強調自己不管是擔任原民會主委期間，或多年來積極推動的原民政策，都可接受公開檢視。

國民黨籍原民議員李芳儒表示，會準備相關證據和資料在質詢時提出，但他也直言，之前陪睡說引發爭議，有族人前往原民會表達意見，主委竟動員原民會同仁去反陳情，「光這點就可以看出陳究竟適不適任。」

李傅中武則說，曾多次跟市長溝通主委是否適任，尤其「陪睡說」渲染性很大，但陳秀惠竟是先狡辯才道歉；李傅中武直言，市長陪著道歉是為了避免火燒到自己身上。