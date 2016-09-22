| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
8月失業率連2升至4.08％ 創2年新高
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉緊咬失言風波 議員要陳秀惠知所進退

2016-09-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市原民會主委陳秀惠今年五月在議會民政部門接受質詢時，因不滿議員質詢，以族語回嗆議員借刀殺人，當時議長吳碧珠做出裁示，要市長柯文哲慎重考慮陳秀惠是否適任，加上錯誤引用資料的「陪睡說」失言風波延燒，還讓柯市長陪同出面道歉，如今議會開議，相關問題再度浮上檯面。對此，原民議員李傅中武說，「政務官應該知所進退。」

陳秀惠表示，沒有個人去留問題，如果政務官有重大過失，當然會配合市府的決策，但她強調自己不管是擔任原民會主委期間，或多年來積極推動的原民政策，都可接受公開檢視。

國民黨籍原民議員李芳儒表示，會準備相關證據和資料在質詢時提出，但他也直言，之前陪睡說引發爭議，有族人前往原民會表達意見，主委竟動員原民會同仁去反陳情，「光這點就可以看出陳究竟適不適任。」

李傅中武則說，曾多次跟市長溝通主委是否適任，尤其「陪睡說」渲染性很大，但陳秀惠竟是先狡辯才道歉；李傅中武直言，市長陪著道歉是為了避免火燒到自己身上。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北市迷你倉庫擬納不動產租賃 居民抗議

迷你倉庫曾發生爆炸或變成毒品集中地，台北市信義區永吉、逸安大樓住戶發現大樓內有迷你倉庫，要求北市府處理；市長柯文哲允諾三個月內訂出管理規則，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈台北都會〉緊咬失言風波 議員要陳秀惠知所進退


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.