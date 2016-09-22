〈台北都會〉3首長被點名去職 柯︰會期結束後微調

2016-09-22

〔記者郭安家、梁珮綺、沈佩瑤、郭逸／台北報導〕市長柯文哲昨赴議會施政報告，但法務局長楊芳玲請辭風波未平；市議員陳重文於議場爆料，指曾經追求前副總統呂秀蓮的人叫Tony Chen，這三個字有很大玄機，可能是未來去職的三個局處首長。據了解，陳意有所指的「湯霓陳」即教育局長湯志民、文化局長謝佩霓、原民會主委陳秀惠。市議員顏聖冠則追問柯調整小內閣時間，柯則說「如果有需要的話，應該也是議會（會期）結束。」

近幾個月，北市府處理中山國中前音樂老師蕭曉玲復職案，台北市法務局、教育局起初認為市府要尊重當年行政法院判決市府的解聘案勝訴，為解套，教育局行文法務部導致時程延宕，不僅民間團體質疑柯，蕭曉玲更不滿、希望湯志民下台。不過，教育局昨仍發新聞稿宣布蕭曉玲復職。

教育局長湯志民指絕未提離職

一位知情人士向本報透露，湯志民銜命處理蕭曉玲案，但柯文哲也下指導棋，兩人法律見解不同、發生小爭執，有旁人認為如此不尊重教育局判斷，也讓湯覺得無力，曾向柯表達辭意，但因楊芳玲先爆發辭職事件，湯顧及市府團隊觀感，也不願對外鬆口。而昨晚施政報告後，市長室幕僚下班，湯獨自與柯談話。

對此，湯志民表示，真正了解蕭案的人很少，他花了很多時間處理，在檢視全案過程中，發現確實有程序不周延之處，絕對未因此與柯有爭執、甚至提離職的情形，不過，他也說，「政務官本來就會對自己的政務事項負責。」另一位知情人士則透露，柯文哲前陣子還表達希望留湯志民至明年。

文化局長謝佩霓助市長爭預算

至於文化局長謝佩霓則一直被市議員點名施政績效不佳，謝表示，正值議會期間，一定會盡力溝通，讓議員們更了解文化局的業務和同仁的付出，當然也會協助市長爭取文化預算。

原民會主委陳秀惠稱配合政策

陳秀惠執掌原民會，但與兩位國民黨原住民市議員發生衝突，她則說，沒有個人去留問題，如果政務官有重大過失，當然會配合市府的決策，自己不管是擔任原民會主委期間，或多年來所積極推動的原民政策，都可接受公開檢視。

昨下午施政總質詢時，陳重文點名「Tony Chen」，並指首長去職非市民之福，對市長也不是好事，不知柯文哲民調是否又因此下滑，影響城市治理；陳未讓柯文哲回應，立刻請湯志民上台備詢談空氣監測器政策。

尷尬的是，稍後市議員陳永德又加碼，逐一點名社會局長許立民、都發局長林洲民、副市長陳景峻、體育局長鄭芳梵、民政局長藍世聰、副秘書長李文英等人，詢問柯文哲是否還有不滿意的首長，柯苦笑回：「好啦！好啦！」並未直接回應。