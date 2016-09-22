〈台北都會〉失智分級照顧手冊 下月發行
2016-09-22
〔記者何玉華／新北報導〕國際失智症協會（簡稱ＡＤＩ）將每年九月廿一日訂為「國際失智症日」，新北市衛生局長林奇宏說，失智症從罹病到完全失能約八到十年，不同階段分為輕、中、重三種失智程度，對家庭及社會都是沉重的負擔，因此整合醫療照護資源，首度以照顧者角度編纂的「失智關懷手冊」將在十月發行，昨天代表性地將第一本送給患者何奶奶家人，希望幫助照顧者了解，失智症不同病程的照護需求。
廿年次的何奶奶，是兒子眼中高功能的家庭主婦，家中大小事打理得井然有序，一年多前卻開始「無頭神」，何先生說，收起來的東西找不到，用過的東西放不到定位，家裡一天到晚在找東西；以前快速煮好一餐飯，現在備料齊全，若一旁無人跟著提醒，「她會一直站著想怎麼做，一、兩個鐘頭也煮不出來」。
何先生說，花了很久的時間才終於說服媽媽就醫，自己也慢慢接受，「情緒、情感都是很大的掙扎」，連要申請走失手鍊，都要顧慮媽媽還不能接受她生病的事實。
林奇宏說，失智患者在不同階段的病程，需要不同程度的照護，對患者及家屬都是長期抗戰；「失智關懷手冊」是以照顧者的角度撰寫，從認識失智症、病程發展與照護、基本照護原則等資訊，並整合公私部門的醫療、社會資源，提供照護者使用，減緩照顧壓力，預計十月中以後，將在十四家失智門診免費發放。
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