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〈台北都會〉無人機入山 掌握集水區全貌

2016-09-22

〔記者鍾泓良／新北報導〕一般溪流內可能會有發生崩塌、堵塞等變異，搖身一變，成為土石流潛勢溪流，因此新北市農業局委託成大防災中心，利用無人機進入一般人無法到達區域，確認崩塌、土地利用型態及溪流周邊住戶分布情形，並搭配專業調查人員實地勘察，確認土石流影響範圍，以防止土石流災害。

農業局山坡地保育科長鄭紹祥說，成大防災中心利用無人飛行載具，調查土石流潛勢溪流集水區內人員無法到達區域拍下現況照片，再搭配數據分析，檢查土石流潛勢溪流區是否有變動。

農業局長李玟表示，藉由主動積極的滾動調查機制，定期觀察土石流潛勢溪流周遭環境，強化應變能力，將可降低颱風豪雨事件所可能造成的災害威脅。

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