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〈台北都會〉232條土石流潛勢溪流 衝擊4千人住居

2016-09-22

〔記者鍾泓良／新北報導〕蘇迪勒颱風去年重創新北市新店、烏來、三峽山區，根據行政院農委會水土保持局統計，蘇迪勒之後，新北增加十一條土石流潛勢溪流區，目前總共有兩百卅二條，分布於廿四個行政區，受影響的保全對象約四千人。新北市農業局採「防災避難」及「改善工程」方式，降低對民眾生命財產的危害。

各地區警戒值分九級距

根據農委會水保局網站說明，土石流警戒值是利用雨量資料推算的基準值，若某地區累積降雨量超過警戒值時，該地區就可能發生土石流，目前各地區警戒值分為九個級距，範圍由兩百至六百mm，警戒值越低表示地質越敏感，容易發生土石流。

其中位於烏來區忠治里及信賢里兩處的土石流潛勢溪流警戒值為三百五十mm，相較於其他地區較為敏感。

新北市農業局長李玟表示，氣候變遷，極端氣候，新北市政府格外重視土石流，按照中央規定，已公開之土石流潛勢溪流資料，應至少五年定期辦理檢討，「全台灣只有台北市與新北市在做。」

發布紅色警戒就須撤離

李玟表示，只要被列為土石流潛勢溪流區，當中央發布紅色警戒時就須強制撤離，新北市只要發布黃色警戒就會採取預防性撤離。「絕大部分的居民都願意配合撤離，主要是歸功於防汛期前的演練及防災場地的整備。」

針對土石流潛勢溪流的改善，山坡地保育科長鄭紹祥表示，首先請技師到場了解，配合現況透過梳子壩、固床工、格子壩及沉砂池等工程，把砂石擋下，減少對下游的災害，他強調，只要被列為土石流潛勢溪流區就不可能解除，只能從災害防治的角度保障人民安全。

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  • 去年蘇迪勒颱風重創烏來，烏來老街家園幾乎全毀（右）。（資料照，記者張安蕎攝）

    去年蘇迪勒颱風重創烏來，烏來老街家園幾乎全毀（右）。（資料照，記者張安蕎攝）

  • 去年蘇迪勒颱風重創烏來，山區受到土石流沖刷。（資料照，記者張安蕎攝）

    去年蘇迪勒颱風重創烏來，山區受到土石流沖刷。（資料照，記者張安蕎攝）

  • 新北市農業局委託成大防災中心團隊，利用無人飛行載具進行集水區全貌、溪流狀況及住戶分布等相關資訊調查，了解土石流潛勢溪流集水區情形。（記者鍾泓良攝）

    新北市農業局委託成大防災中心團隊，利用無人飛行載具進行集水區全貌、溪流狀況及住戶分布等相關資訊調查，了解土石流潛勢溪流集水區情形。（記者鍾泓良攝）

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標題：〈台北都會〉232條土石流潛勢溪流 衝擊4千人住居


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