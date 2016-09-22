〈北部〉〈另類GPS〉5山友迷路 1根電線桿救命
2016-09-22
指示牌疑被颱風吹走
〔記者李容萍／桃園報導〕科技雖然進步，許多人在偏遠山區使用導航卻有「凸槌」的經驗，在通往偏遠山區的路段也有「山區不要相信GPS」的告示牌，桃園市大溪警分局員警利用台電的電線桿編號進行「另類GPS」定位，順利把5名迷途的山友援救下山，傳為佳話。
蔡姓男子（37歲）和4名畢業於嘉義一所大學的女同學，前天相約到桃園市大溪區新峰里攀登白石山，結果在山中迷途，由於天色漸黑，趕緊報警求援，大溪警分局三層派出所獲報，副所長孫明輝、百吉所副所長李玉民等人組搜救隊上山搜尋。
白石山位於大溪近郊，山名源起於山頂有個岩塊在陽光照耀下呈白色，遠觀如青山中耀眼的寶石，因此命名白石山。
台電電線桿順利定位
由於蔡男說不清楚正確位置，搜救員警靈機一動，請對方提供周邊明顯地標，蔡男找到一根寫有「13份分線15-14之1」編號的電線桿，員警請台電公司代查電桿方位，也請5人待在該處等待，不到10分鐘，員警就確認電線桿的方位，最後順利找到人，把5人平安帶下山，有驚無險。
蔡男表示，返程途中，有一處指示牌疑被颱風吹走，他們才走錯下山的路徑且越走越遠，眾人精疲力盡、失去方向，趕緊報警求援。
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〈另類GPS〉5山友迷路 1根電線桿救命
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