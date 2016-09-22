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軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
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〈北部〉想挽回戀情 男扮蜘蛛人卡6樓遮雨棚

2016-09-22

想進入前女友家中

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市21歲李姓男子疑因想挽回前女友的芳心，昨天凌晨3點多苦守在前女友位於中壢區的社區公寓外，但前女友不理他，李男竟異想天開扮起「蜘蛛人」，從隔壁棟的公寓陽台一躍而過，想進入前女友住家，結果卡在6樓的遮雨棚上進退不得，最後由消防隊員協助脫困，結束驚魂記。

當時公寓其他住戶在睡夢中驚覺窗戶外有聲響，還以為遭小偷，沒想到竟然看到一名男子趴在6樓遮雨棚上動彈不得，趕緊報警。

住戶報案 119助脫困

華勛消防分隊接獲報案，出動雲梯車趕來救援，發現李男卡在外牆遮雨棚處，遮雨棚浪板已扭曲變形，情況岌岌可危，有墜落的危險，消防人員立即升起雲梯救援，但李男因為喝得爛醉、情緒激動，在警察、消防人員耐心勸導下，最後才搭乘雲梯下來。

醉男酒醒 直說「歹勢」

李男被救下後並未受傷、也未送醫，員警帶回派出所安置，他酒醒後對於前女友究竟住在哪裡？當初為何分手？為何要學蜘蛛人？都交代不清，由於他闖入的公寓大樓並沒有住戶提出侵入民宅告訴，李男在上午8點酒醒後向員警直說「歹勢」，就自行返家。

☆飲酒過量 有害健康☆

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  • 想挽回前女友，李姓男子扮蜘蛛人爬牆卻卡在遮雨棚。（記者李容萍翻攝）

    想挽回前女友，李姓男子扮蜘蛛人爬牆卻卡在遮雨棚。（記者李容萍翻攝）

  • 消防人員動用雲梯車進行救援。（記者李容萍翻攝）

    消防人員動用雲梯車進行救援。（記者李容萍翻攝）

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標題：〈北部〉想挽回戀情 男扮蜘蛛人卡6樓遮雨棚


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