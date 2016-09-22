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〈北部〉颱風接連來 農改場加強復耕服務

2016-09-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕莫蘭蒂及馬勒卡颱風剛離境，中央氣象局又預告下週恐有今年第十七號颱風，接連幾日豪雨已讓花蓮傳出不少農損災情，花蓮區農業改良場緊急成立災後復耕技術服務團，針對水稻、蔬菜及果樹類別，提供農友相關技術服務及諮詢，盼能降低作物損失。

中秋假期全台連續受到二颱侵襲，花蓮縣部分鄉鎮接連傳出農損災情，南區玉里鎮約有八百公頃稻田泡水，其中部分稻米更已進入孕穗期，農業專家推估再過一段時日，恐會發生稻穗白化情形，呼籲農民應加強田間管理。

花蓮農改場作物環境課助理研究員呂柏寬說，花蓮稻作因降雨量大，造成多處農田淹水，雖多未抽穗，但風雨後應即時排水或抽水，並酌施肥料以利生長，另因降雨過後，也易好發水稻白葉枯病，農友必須加強防治作業。

他說，針對一般蔬菜類，降雨前應提早採收，並適度培土讓作物穩固，雨後則要即時排除田間積水，若是小葉菜類還要盡速育苗補植；果樹類另建議災前需架立支柱防止倒伏，災後均應加強清園。

花蓮農改場表示，立枯病、細菌性病害、疫病等，都是易因淹水和大雨誘發的病蟲害，呼籲農友可參考植物保護手冊所推薦的防治藥劑，若對災後復耕措施還存有疑問，可撥打（03）8521108洽詢。

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