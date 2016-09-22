〈北部〉颱風接連來 農改場加強復耕服務
2016-09-22
〔記者王峻祺／花蓮報導〕莫蘭蒂及馬勒卡颱風剛離境，中央氣象局又預告下週恐有今年第十七號颱風，接連幾日豪雨已讓花蓮傳出不少農損災情，花蓮區農業改良場緊急成立災後復耕技術服務團，針對水稻、蔬菜及果樹類別，提供農友相關技術服務及諮詢，盼能降低作物損失。
中秋假期全台連續受到二颱侵襲，花蓮縣部分鄉鎮接連傳出農損災情，南區玉里鎮約有八百公頃稻田泡水，其中部分稻米更已進入孕穗期，農業專家推估再過一段時日，恐會發生稻穗白化情形，呼籲農民應加強田間管理。
花蓮農改場作物環境課助理研究員呂柏寬說，花蓮稻作因降雨量大，造成多處農田淹水，雖多未抽穗，但風雨後應即時排水或抽水，並酌施肥料以利生長，另因降雨過後，也易好發水稻白葉枯病，農友必須加強防治作業。
他說，針對一般蔬菜類，降雨前應提早採收，並適度培土讓作物穩固，雨後則要即時排除田間積水，若是小葉菜類還要盡速育苗補植；果樹類另建議災前需架立支柱防止倒伏，災後均應加強清園。
花蓮農改場表示，立枯病、細菌性病害、疫病等，都是易因淹水和大雨誘發的病蟲害，呼籲農友可參考植物保護手冊所推薦的防治藥劑，若對災後復耕措施還存有疑問，可撥打（03）8521108洽詢。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 配合機捷 A21環北站、桃園巨蛋轉運站年底啟用
- 纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 高市「一日農夫」夯 明前進東京國際旅展
- 《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬
北部‧本日最多瀏覽
農村再生補助將分流 農友憂衝擊
農村再生計畫，明年補助方式將有重大變化！受理對象分流，農委會水保局受理民國一百到一○二年通過審核的農村再生社區提案；各縣市政府輔導近四年新列…
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 繽紛夏利豪 繁星花世界
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials forced to leave UN meet
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 政黨法草案 民、國兩黨輪流排審
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 曾銘宗向監院告發 政院︰難脫責
- 太景抗生素新藥 10月中國上市
- 布裘百億財產大戰開打 傳簽婚前協議 附偷吃條款
- 鏗鏘集更正啟事
- 自由廣場》假日加班規定 非放寬不可
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 瑪莉詠沾小布 驚爆有種
- 醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 喝醉把人打成半癱 男判5年半
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 海倫清桃傲秀比基尼 認王燦是理想男友
- 統一超、聯邦快遞合推FedEx便利寄
- 台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
- 林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季
- 敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 投打失衡 球評︰裁判也是關鍵
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 郭子乾柯P上身 大玩外星梗
- 美B-1B轟炸機 降落南韓待命
- 生醫公司牛樟椴木來源不明 查扣6公噸
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- 921週年 地質敏感環評案公布
- 挺8月肚吸毒 自欺不影響胎兒
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 謝佳見不顧舊疾 操肌準備脫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉颱風接連來 農改場加強復耕服務
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分