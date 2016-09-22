〈北部〉監控路況雨量 中橫洛韶段增8監視器

2016-09-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫公路每逢豪雨就會傳出崩塌災情，公路總局原在太魯閣牌樓至大禹嶺路段間裝設六十二支錄影監視鏡頭，預計今年還會加裝至七十支，並派專人廿四小時監看，除掌握路況外，降雨量也在監測範圍內，一超過預定標準值，就會立刻啟動封路機制。

中橫公路因連貫台灣東西部，加上轄區內又有太魯閣國家公園，長期被公路總局視為「一級戰區」，不敢懈怠任何興建工程及搶災作業，目前改以隧道及鋼骨橋替代的白沙橋路段及連接燕子口的新隧道也正在趕工當中，預計兩年內可望完工。

針對連日因颱風及強降雨影響，所造成的封路管制問題，洛韶工務段代理段長張宇博、洛韶監工站長林英達也特地前往新城警分局，向分局長鄭鴻文研商防災紓困方法，盼具有公權力的警方能夠加入編組行列，共同執行設柵封路機制。

張宇博說，工務段與合歡所、天祥所、保七第九大隊、太管處及園區內各旅宿業者均是「生命共同體」，希望可以與警方加強聯盟，擬定紓困共識，除保障在台八線上的工作團隊外，也能有效守護民眾的用路安全。

他強調，目前洛韶段共有六十二支錄影監視鏡頭，將再增加至七十支，所有鏡頭均由專人廿四小時監看路況，並掌握降雨量，若超過預定標準值，將會通報相關單位及警方，共同啟動封路機制。

鄭鴻文說，感謝公路總局總在第一時間提供監視器畫面，讓富世、天祥、合歡等派出所的員警，避免涉險勘路，即時讓各單位了解災害嚴重性，未來將會密切彙整道路情資，擬訂一套完善的防災紓困方案，不僅造福遊客，還能守護鄉親的民生及交通安全。