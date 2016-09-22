〈北部〉中國低價搶市 大閘蟹養殖戶倒一半

2016-09-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕又到了秋天吃螃蟹季節，花蓮大閘蟹新鮮上市，然而，因中國大閘蟹低價搶市，才幾年光景，花蓮的大閘蟹養殖產業倒了一半，全盛時期十幾家業者投入，目前只剩五家。農民說，在「飯店」吃的大閘蟹九成九都是中國貨，建議民眾想吃百分百的台灣大閘蟹，不妨「直接跟農夫買」！

台灣人愛吃大閘蟹，國內近十年吸引大批農民投入大閘蟹養殖，為跟中國大閘蟹區隔，多採自然無毒養殖法，但這幾年因中國進口大閘蟹低價搶市，價格只有台灣養殖大閘蟹的一半，讓許多業者不敵競爭壓力，紛紛填平養殖池、或改養淡水龍蝦；甚至還傳出有業者「掛羊頭賣狗肉」，為降低成本，跟中國進口大閘蟹當台產螃蟹賣，卻因無法在一週內全部銷完中國貨，導致血本無歸倒閉。

本土養殖純天然不用藥物

花蓮全盛時期也有多達十餘家養殖場投入，至今已經倒了一半只剩五家，包括壽豐一家、鳳林二家、光復一家及卓溪南安一家。

其中，養大閘蟹已七年的江少乾，在光復鄉大豐村山腳下有一片五分地的養殖區，引中央山脈清澈山泉水養殖，大閘蟹吃的是漁港採購的海魚、南瓜和乾玉米，純天然不用藥物，每一隻從池子撈出都是活跳跳，生猛有力，成本相當高。

江少乾說，中國大閘蟹太便宜，他也曾想過不要養了、把池子填平，但愈想愈不甘心「填平池塘還要再花錢」，不如好好研究怎麼提高存活率！他說，自己幸運的還有從事營造包商，養蟹成興趣才 能撐到現在。

江少乾說，大閘蟹最適宜的溫度是二十三度到二十八度，惟今年冬春季氣候太冷，入夏後則是動輒高溫，讓大閘蟹活動力降低，躲在養殖池石縫不進食，導致今年大閘蟹超過五兩的「大」蟹很稀少，螃蟹長不大！

雖漲聲四起，市場上漲幅達二成，江少乾仍決定「凍漲」維持去年價格，足四兩一隻的大閘蟹每台斤一千九百元，共分為四兩、三兩、二兩三種等級。江少乾說，歡迎宅配訂購，支持台灣養殖業。