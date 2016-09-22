〈北部〉鎮廟之寶 新自強隧道最大貫通石？

2016-09-22

工地旁福德祠︰承包商贈與 將安座

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花東線鐵路瓶頸路段雙軌化「最後一哩路」，「新自強隧道」預計最快二零一八年雙軌通車。去年十月份隧道貫通後，傳出隧道「最大貫通石」目前在舞鶴「大彎福德祠」，為營造公司贈送給土地公，盼保佑工程順利平安；但鐵工局卻對此存疑，產生「真假貫通石之謎」！

號稱「新自強隧道最大貫通石」，這顆深色岩石長約一米、寬七十公分，體積不算大，然而貫通石在民間習俗中可「祈求得子」，去年新自強隧道十月二十日貫通後，鐵工局玉里工程段還發放一百顆貫通石，迅速被民眾搶光光！

開計程車為業的沈姓廟公說，去年隧道貫通後，隧道承包商福清營造把一顆最大號的貫通石送給廟方，祈求保佑工程順利進行。他說，原本石頭放在警衛室旁，前天才將貫通石點上紅色硃砂「開光」、綁紅布條，放在廟口金爐旁，將會刻上「新自強隧道貫通石」字樣，近期內將在福德祠門口「安座」。

鐵工局存疑︰隧道內多屬易碎片岩

但鐵工局玉里工程段長薛文城卻對這顆「貫通石」來源表示存疑。他說，新自強隧道都是沉泥、礫石層及片岩，地質破碎，貫通石數量很少，就連去年底前總統馬英九到工地視察，也只拿到「貫通泥」；他說，印象中雖然有一顆長約一米的貫通石，但岩質易碎屬於片岩，所以就丟在工地了。

「新自強隧道」是貫穿舞鶴台地下方的第三座鐵路隧道。第一座是日治時代一九一六年完工的「掃叭隧道」，第二座是因應花東線鐵路拓寬，於一九八五年啟用的「自強隧道」。

而因應花東線鐵路瓶頸路段雙軌工程，於二零零九年動工的「新自強隧道」，目前仍施工中，由於遭遇沉泥層及湧水，發生多次抽坍意外，坍方規模最大的一次在二零一二年，還導致舞鶴台地上方的電視轉播站地基流失，出現將近一千立方米的大坑洞。

隧道工程進行七年來，台九線路邊的「大彎福德祠」，剛好是新自強隧道南口工地的進出口，每天都有大小工程車進出，就連工地警衛「守門」的地點都是廟埕口，土地公可說是「全程見證隧道開挖工程」。雖鐵工局不認可，但廟方仍信誓旦旦強調，貫通石是「承包商贈送」，因此貫通石是真是假？就看信眾買不買單了。