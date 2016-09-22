〈北部〉寫山村畫海景 魚夫走踏蘭陽
2016-09-22
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府文化局邀請作家魚夫駐村壯圍與南澳，不只將宜蘭的飲食文化特色和歷史建築寫下來，魚夫還將景色描繪成畫，十二月中旬新書將出版，希望將宜蘭山村、農村特色推廣出去。
縣府舉辦村落文學展計畫，邀請文學家駐村已經第三年。前年駐村作家舒國治寫下「宜蘭一瞥」；去年則邀請林文義以短文細膩紀錄蘭陽城鎮風土，出版「宜蘭寫真」；今年邀請魚夫來宜蘭走踏，另還有鍾文音、吳茂松、鉛筆馬丁等人作品，希望透過駐縣寫作，讓文學家與在地作家交流。
「不只是寫，還要用畫、用影片呈現。」魚夫說，將以飲食文化考究、歷史建築為兩大重點，在宜蘭山海之間，將更多豐富事物畫出來、寫下來，並以網路影片呈現，從宜蘭車站開始慢慢畫起，現在已經進入壯圍，正在描繪壯圍鄉公所，最後會呈現古今比照，至於美食，什麼是西魯肉？什麼是卜肉？名稱如何得來？都會一一考究。
文化局表示，縣府的駐村計畫，不但有魚夫擔任駐縣作家，還有山農村落文學講座與山村文學創作培力等三大活動主軸，廿四、廿五日在大同鄉舉辦第一場講座課程，十月一、二日在南澳鄉接力辦理，將有十二所原鄉國小共襄盛舉。
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