〈北部〉不老節邀長輩 打香腸瘋桌遊

2016-09-22

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭不老節舉辦「一根香腸桌遊大賽」，邀請阿公阿嬤十月十四日上午，到宜蘭運動公園「打香腸、瘋桌遊」，昨天上午試玩的長輩們，看到骰子各個眼睛發亮，一旁還有香腸攤傳來撲鼻香味，讓大家玩到不想離開。

「十八啦，哈哈你的鱉十。」縣府昨舉辦記者會，邀請三十名阿公阿嬤體驗，現場擺起烤香腸攤，濃濃香味傳來，讓人口水直嚥，長輩看到骰子大展絕技，邊吃香腸、邊玩骰子，玩得不亦樂乎。縣府邀銀髮族共襄盛舉，重溫以前在路邊攤玩骰子、吃烤香腸的回憶。

六十八歲吳秀卿從壯圍趕來宜蘭市試玩，熱愛玩骰子的她說，小時候都只能躲在稻草堆旁偷偷跟鄰居玩，怕被長輩抓到一頓挨打，現在想起來真的很好笑。

縣府表示，「一根香腸桌遊大賽」以香腸卡當籌碼，參賽者擲骰子分勝負，遊戲設計簡單易學，希望長者透過遊戲多加思考、強化心智並活化大腦，還能在玩桌遊時，促進社會參與。