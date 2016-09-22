〈北部〉校園防震災演練 竹安國小逼真到位

2016-09-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕昨天是九二一「國家防災日」，宜蘭縣各學校都辦理地震防災演練；縣府教育處表示，希望透過一分鐘的演練，檢驗各校災害應變處理能力，一旦真有狀況，盼有效降低災損，維護師生安全。

民國八十八年九二一大地震重創台灣，行政院為提升全民防災意識與國家防災應變能力，隔年將九二一定為「災害防救日」，九十一年更名為「國家防災日」，並要求各學校每年實施地震防災演練。

「趴下、掩護、穩住！」縣府教育處今年以竹安國小做為防災模擬演練觀摩學校，當地震警報響起，老師指導學生趴下、尋求就地掩護、掩蔽，接著引領學生疏散，狀況逼真。

代理處長曾秋香前往視察，她指出，「國家防災日」是因九二一而訂，地震警報配合於九點二十一分發出，時間約一分鐘，要大家記取經驗，做好更萬全的準備。

曾秋香說，宜蘭因區域特性，除了地震，還有風災、水災，離核電廠也近，甚至有核災的災害潛勢，除了各學校自行演練，每年也會選定一所學校辦理複合型防災模擬觀摩，讓學生從小就有防災意識，災害發生時有能力自救與救人。